Поиск решений начался только сейчас, хотя проблема стала очевидной уже в 2024 году, когда изменился европейский регламент.

"Мы начали изучать этот вопрос в прошлом году. С начала года мы начали интересоваться этим регламентом и тем, как его применять", - сказала руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

Если коротко, то в заготовках ID-карт, поставленных в Латвию в период с 2019 по 2021 год, содержится чип, поддержка которого производителем была прекращена летом 2022 года - производитель официально объявил, что сертификация больше не будет проводиться.

Для сохранения статуса доверенного устройства для создания подписи (QSCD) их необходимо повторно сертифицировать в июне этого года, однако из-за чипа это, скорее всего, будет невозможно.

Изъятие и замена ID-карт не рассматриваются как реалистичный вариант, так как потребуют ресурсов.

УДГМ уже подготовило поправки, позволяющие ID-картам оставаться действительными, даже если недействительны содержащиеся в них сертификаты.

УДГМ надеется решить вопрос дальнейшего использования электронной подписи, юридически определив, что конкретные карты действительны для подписания.

