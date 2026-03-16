Около 400 тысяч владельцев ID-карт могут лишиться электронной подписи: что случилось? (1)

© LETA 16 марта, 2026 16:39

Выбор редакции 1 комментариев

Неделю назад комитет по контролю цифровой безопасности провел экстренное заседание в Министерстве обороны. Причина в том, что ожидается, что в июне этого года станет невозможно обновить сертификаты электронной подписи для примерно 400 000 ID-карт. И если ничего не предпринять, эти электронные подписи могут потерять свою юридическую силу.

Поиск решений начался только сейчас, хотя проблема стала очевидной уже в 2024 году, когда изменился европейский регламент.

"Мы начали изучать этот вопрос в прошлом году. С начала года мы начали интересоваться этим регламентом и тем, как его применять", - сказала руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

Если коротко, то в заготовках ID-карт, поставленных в Латвию в период с 2019 по 2021 год, содержится чип, поддержка которого производителем была прекращена летом 2022 года - производитель официально объявил, что сертификация больше не будет проводиться.

Для сохранения статуса доверенного устройства для создания подписи (QSCD) их необходимо повторно сертифицировать в июне этого года, однако из-за чипа это, скорее всего, будет невозможно.

Изъятие и замена ID-карт не рассматриваются как реалистичный вариант, так как потребуют ресурсов.

УДГМ уже подготовило поправки, позволяющие ID-картам оставаться действительными, даже если недействительны содержащиеся в них сертификаты.

УДГМ надеется решить вопрос дальнейшего использования электронной подписи, юридически определив, что конкретные карты действительны для подписания.

(Lsm.lv)

Комментарии (1)
Комментарии (1)

