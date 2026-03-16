Сарайчик для школы за 5000 евро: очередной пример абсурда бюрократии (1)

Редакция PRESS 16 марта, 2026 17:42

Новости Латвии 1 комментариев

Школа искусств и музыки в Бауске решила построить небольшой сарай — даже без фундамента. Планируемое строение должно было быть совсем маленьким: всего 3×2 метра. Идею и эскиз подготовил заведующий хозяйством школы Марис Слока, вместе с помощником он был готов сам возвести нехитрое сооружение. Однако, оказалось, что нельзя просто так взять и построить, а на соблюдение всех формальностей у школы просто нет денег. 

Несмотря на скромные размеры, даже такую постройку необходимо регистрировать в системе строительной информации. Для этого был нанят проектировщик, которому поручили внести данные в систему:

«Завхоз школы нарисовал сарайчик 3×2 метра и хотел построить его сам вместе со школьным работником. Но его нужно зарегистрировать в системе, заключить договор со строительной фирмой. А фирма за такую работу попросит минимум 5000 евро, и ещё неизвестно, согласится ли кто-то вообще браться за столь маленький заказ. У школы таких денег нет».

«Это настолько типичная ситуация, что просто тошно. Снижение бюрократии похоже на цифровизацию — бумаги не становится меньше, наоборот, их становится больше… Если у кого-то есть похожие истории, расскажите», - пишут в социальных сетях. 

В итоге выяснилось, что строить сарай имеет право только строительная фирма. Примерная стоимость работ — около 5000 евро. При этом Слока был готов возвести постройку сам вместе с помощником — у него есть строительный опыт.

«В следующем году придётся просить в бюджете деньги на этот сарай. Вот так и тратятся средства самоуправления. Я как хозяйственник стараюсь мыслить экономно, и меня это очень огорчает», - Марис Слока обратился в строительное управление самоуправления, чтобы уточнить, действительно ли нельзя обойтись без строительной компании. В муниципалитете ответили, что, к сожалению, так требует закон.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

