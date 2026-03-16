Несмотря на скромные размеры, даже такую постройку необходимо регистрировать в системе строительной информации. Для этого был нанят проектировщик, которому поручили внести данные в систему:

«Завхоз школы нарисовал сарайчик 3×2 метра и хотел построить его сам вместе со школьным работником. Но его нужно зарегистрировать в системе, заключить договор со строительной фирмой. А фирма за такую работу попросит минимум 5000 евро, и ещё неизвестно, согласится ли кто-то вообще браться за столь маленький заказ. У школы таких денег нет».

«Это настолько типичная ситуация, что просто тошно. Снижение бюрократии похоже на цифровизацию — бумаги не становится меньше, наоборот, их становится больше… Если у кого-то есть похожие истории, расскажите», - пишут в социальных сетях.

В итоге выяснилось, что строить сарай имеет право только строительная фирма. Примерная стоимость работ — около 5000 евро. При этом Слока был готов возвести постройку сам вместе с помощником — у него есть строительный опыт.

«В следующем году придётся просить в бюджете деньги на этот сарай. Вот так и тратятся средства самоуправления. Я как хозяйственник стараюсь мыслить экономно, и меня это очень огорчает», - Марис Слока обратился в строительное управление самоуправления, чтобы уточнить, действительно ли нельзя обойтись без строительной компании. В муниципалитете ответили, что, к сожалению, так требует закон.