Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Не оглядываться на Россию, а быть быстрее, цифровее, передовее»: программа Силини

Редакция PRESS 17 марта, 2026 08:20

Новости Латвии

LETA

Правительство Латвии не планирует поддерживать идеи о возобновлении деловых отношений с Россией, поскольку национальная безопасность важнее экономической выгоды, подчеркнула премьер-министр Эвика Силина в эфире телеканала TV24.

Премьер-министр отмечает, что в политической среде есть силы, которые могут попытаться изменить свою риторику, однако общественность должна быть внимательной. «Есть партии, которые будут пытаться подобно хамелеону окрасить себя в наиболее выгодный цвет. Поэтому общественность должна быть очень внимательной и смотреть, какие партии действительно думают государственно», — говорит Силиня.

«Безопасность — это то, чем мы не должны торговать. Мы не должны рисковать безопасностью наших людей ради легких денег», — отмечает Силиня, добавляя, что с партиями, которые поддержали бы такой курс, она не хотела бы работать.

Премьер-министр подчеркивает, что Латвии сейчас необходимо продолжать развиваться и использовать свои преимущества, особенно в сфере технологий и цифровизации. «Наше общество очень способно адаптироваться к меняющимся условиям. Наши люди стойкие и сильные. Мы можем быть быстрее, цифровее и передовее (ātrāki, digitālāki un advancētāki)», — заявила глава правительства.

Силина считает, что Латвии нужно двигаться вперед, сосредоточившись на образовании, инновациях и развитии экономики, а не оглядываясь назад на сотрудничество с Россией.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Животные 17:41

Животные 1 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

Важно 17:35

Важно 1 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать