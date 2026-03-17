Премьер-министр отмечает, что в политической среде есть силы, которые могут попытаться изменить свою риторику, однако общественность должна быть внимательной. «Есть партии, которые будут пытаться подобно хамелеону окрасить себя в наиболее выгодный цвет. Поэтому общественность должна быть очень внимательной и смотреть, какие партии действительно думают государственно», — говорит Силиня.

«Безопасность — это то, чем мы не должны торговать. Мы не должны рисковать безопасностью наших людей ради легких денег», — отмечает Силиня, добавляя, что с партиями, которые поддержали бы такой курс, она не хотела бы работать.

Премьер-министр подчеркивает, что Латвии сейчас необходимо продолжать развиваться и использовать свои преимущества, особенно в сфере технологий и цифровизации. «Наше общество очень способно адаптироваться к меняющимся условиям. Наши люди стойкие и сильные. Мы можем быть быстрее, цифровее и передовее (ātrāki, digitālāki un advancētāki)», — заявила глава правительства.

Силина считает, что Латвии нужно двигаться вперед, сосредоточившись на образовании, инновациях и развитии экономики, а не оглядываясь назад на сотрудничество с Россией.