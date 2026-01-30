Скандал! Проверка выявила необоснованную помощь предприятиям лесной промышленности

Изучив данные из публично доступных ресурсов, комиссия пришла к выводу, что хотя в то время наблюдался существенный рост производственных издержек и снижение объемов экспорта, финансовая ситуация получивших поддержку предприятий была стабильной и удовлетворительной.

Комиссия указала, что доклад "Об уменьшении негативно влияющих на конкурентоспособность латвийской лесопромышленной отрасли факторов" был подготовлен некачественно, представленная в нем информация была односторонней, поскольку основывалась только на позиции отраслевой ассоциации, тогда как Министерство земледелия не провело всестороннего анализа. К подготовке упомянутого доклада не было привлечено государственное предприятие "Latvijas Valsts meži" (LVM), не был проведен всесторонний сбор и анализ данных, что, по мнению комиссии, указывает на недостаток объективности.

В то же время комиссия отмечает, что с момента разработки доклада прошло уже два года, поэтому в соответствии с законом о дисциплинарной ответственности государственных служащих начать дисциплинарное дело невозможно, так как наступил срок давности.

Как указала комиссия, результаты анализа не подтверждают, что финансовое положение получивших поддержку предприятий в 2023 году было систематически или структурно нестабильным. Анализ финансовых показателей не давал оснований для вывода, что предприятия находились в таком финансовом положении, которое указывало на необходимость государственной поддержки.

Комиссия предлагает всю имеющуюся в ее распоряжении информацию передать Генеральной прокуратуре и Государственному контролю для проведения дальнейших проверок в рамках их компетенции.

Доклад комиссии размещен на портале правовых актов и еще должен быть рассмотрен правительством.

Тем временем начатая в ноябре прошлого года в Генпрокуратуре проверка об оказанной лесопромышленникам господдержке все еще продолжается, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Как сообщалось, 18 декабря прошлого года руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев направил Генпрокуратуре письмо с просьбой оценить новые обстоятельства в так называемом деле лесопромышленников. До этого "Прогрессивные" просили Генпрокуратуру дать оценку возможным противоправным действиям, а 26 ноября обращались к премьер-министру Эвике Силине и министру финансов Арвилсу Ашераденсу с призывом возбудить дисциплинарное дело.

16 декабря прошлого года правительство постановило создать комиссию для проведения служебной проверки в связи с поддержкой лесопромышленников. Задачей комиссии была всесторонняя правовая оценка рассмотренных и одобренных в правительстве документов, на основе которых была предоставлена поддержка предприятиям.

Министр земледелия Армандс Краузе также обратился в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможные противоправные действия должностных лиц в связи с решениями правительства от 19 декабря 2023 года и 25 июня 2024 года о корректировке цен LVM на древесину в соответствии с ценами свободного рынка.

Председатель правления LVM Петерс Путниньш в октябре прошлого года заявил об уходе с должности. Комментариев о причинах ухода он не предоставил, но передача "Ничего личного" на телеканале TV3 сообщила, что его уход, вероятно, связан с политическим давлением из-за решения правительства пойти навстречу лесопромышленникам, которые на аукционах LVM на три года заключили договоры по сравнительно высоким ценам.

Как сообщалось в передаче, от возглавляемого Путниньшем правления LVM требовали пересмотреть заключенные соглашения и снизить цены, однако LVM отказалось это делать. Тем не менее правительство под руководством Силини приняло благоприятное для лесопромышленников решение несмотря на то, что в предыдущие годы лесная отрасль получила рекордную прибыль.

Как сообщила "Ничего личного", в 2023 году крупнейшие лесопромышленные предприятия начали бить тревогу, что война России против Украины негативно влияет на строительную активность в регионе, в результате чего снизился сбыт пиломатериалов и упали цены на продукцию. Сильнее всего это затронуло крупных экспортеров, которые на аукционах LVM заключили трехлетние договоры на поставку хвойных пиломатериалов по высоким ценам. Отраслевые ассоциации обратились к LVM с предложением установить "конкурентоспособные" цены, но руководство предприятия отказалось это делать, указав, что это не только нецелесообразно, но и противозаконно, а также значительно сократит доходы LVM.

Однако в конце 2023 года Краузе и тогдашний госсекретарь Минземледелия, ныне директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс представили правительству информационный доклад о мерах по уменьшению факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность лесопромышленной отрасли. Как сообщила передача, в докладе была предпринята попытка создать впечатление, что в отрасли сложилась чрезвычайная ситуация, латвийские предприятия проигрывают скандинавским компаниям из-за высоких цен на ресурсы, поэтому для стабилизации рынка по уже заключенным долгосрочным договорам должны быть предоставлены скидки.

Против этого возражало Министерство умного управления и регионального развития, заявляя, что лесопромышленники испытывают трудности только один год, тогда как предыдущие годы принесли экспортерам лесной продукции рекордную прибыль: в 2021 году - 201 млн евро, а в 2022 году - 102 млн евро. Кроме того, отмечалось, что ожидаемый кризис является лишь прогнозом, а также высказывались опасения, что снижение цен по долгосрочным договорам станет поддержкой только для крупных предприятий, а не всей отрасли.

Однако на основе доклада, подготовленного Минземледелия под руководством Краузе, правительство постановило, что с 1 января 2024 года в долгосрочных договорах LVM с предприятиями о поставках пиловочной древесины должны применяться не определенные в ходе аукционов цены, а значительно более низкие средневзвешенные расценки. LVM было поручено отчитаться, какое влияние это окажет на доходы предприятия, и результаты первого квартала показали, что прибыль снизилась на 7,54 млн евро. Снижение прибыли за год не оценивалось, однако, как указала передача, благоприятное для лесопилен решение правительства обошлось LVM более чем в 30 млн евро.