Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Скандал! Проверка выявила необоснованную помощь предприятиям лесной промышленности

Редакция PRESS 30 января, 2026 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Финансовое положение лесопромышленных предприятий, получивших государственную поддержку в конце 2023 года, не было нестабильным, постановила комиссия по служебной проверке, которая изучала обстоятельства предоставления господдержки лесопромышленникам.

Изучив данные из публично доступных ресурсов, комиссия пришла к выводу, что хотя в то время наблюдался существенный рост производственных издержек и снижение объемов экспорта, финансовая ситуация получивших поддержку предприятий была стабильной и удовлетворительной.

Комиссия указала, что доклад "Об уменьшении негативно влияющих на конкурентоспособность латвийской лесопромышленной отрасли факторов" был подготовлен некачественно, представленная в нем информация была односторонней, поскольку основывалась только на позиции отраслевой ассоциации, тогда как Министерство земледелия не провело всестороннего анализа. К подготовке упомянутого доклада не было привлечено государственное предприятие "Latvijas Valsts meži" (LVM), не был проведен всесторонний сбор и анализ данных, что, по мнению комиссии, указывает на недостаток объективности.

В то же время комиссия отмечает, что с момента разработки доклада прошло уже два года, поэтому в соответствии с законом о дисциплинарной ответственности государственных служащих начать дисциплинарное дело невозможно, так как наступил срок давности.

Как указала комиссия, результаты анализа не подтверждают, что финансовое положение получивших поддержку предприятий в 2023 году было систематически или структурно нестабильным. Анализ финансовых показателей не давал оснований для вывода, что предприятия находились в таком финансовом положении, которое указывало на необходимость государственной поддержки.

Комиссия предлагает всю имеющуюся в ее распоряжении информацию передать Генеральной прокуратуре и Государственному контролю для проведения дальнейших проверок в рамках их компетенции.

Доклад комиссии размещен на портале правовых актов и еще должен быть рассмотрен правительством.

Тем временем начатая в ноябре прошлого года в Генпрокуратуре проверка об оказанной лесопромышленникам господдержке все еще продолжается, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Как сообщалось, 18 декабря прошлого года руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев направил Генпрокуратуре письмо с просьбой оценить новые обстоятельства в так называемом деле лесопромышленников. До этого "Прогрессивные" просили Генпрокуратуру дать оценку возможным противоправным действиям, а 26 ноября обращались к премьер-министру Эвике Силине и министру финансов Арвилсу Ашераденсу с призывом возбудить дисциплинарное дело.

16 декабря прошлого года правительство постановило создать комиссию для проведения служебной проверки в связи с поддержкой лесопромышленников. Задачей комиссии была всесторонняя правовая оценка рассмотренных и одобренных в правительстве документов, на основе которых была предоставлена поддержка предприятиям.

Министр земледелия Армандс Краузе также обратился в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможные противоправные действия должностных лиц в связи с решениями правительства от 19 декабря 2023 года и 25 июня 2024 года о корректировке цен LVM на древесину в соответствии с ценами свободного рынка.

Председатель правления LVM Петерс Путниньш в октябре прошлого года заявил об уходе с должности. Комментариев о причинах ухода он не предоставил, но передача "Ничего личного" на телеканале TV3 сообщила, что его уход, вероятно, связан с политическим давлением из-за решения правительства пойти навстречу лесопромышленникам, которые на аукционах LVM на три года заключили договоры по сравнительно высоким ценам.

Как сообщалось в передаче, от возглавляемого Путниньшем правления LVM требовали пересмотреть заключенные соглашения и снизить цены, однако LVM отказалось это делать. Тем не менее правительство под руководством Силини приняло благоприятное для лесопромышленников решение несмотря на то, что в предыдущие годы лесная отрасль получила рекордную прибыль.

Как сообщила "Ничего личного", в 2023 году крупнейшие лесопромышленные предприятия начали бить тревогу, что война России против Украины негативно влияет на строительную активность в регионе, в результате чего снизился сбыт пиломатериалов и упали цены на продукцию. Сильнее всего это затронуло крупных экспортеров, которые на аукционах LVM заключили трехлетние договоры на поставку хвойных пиломатериалов по высоким ценам. Отраслевые ассоциации обратились к LVM с предложением установить "конкурентоспособные" цены, но руководство предприятия отказалось это делать, указав, что это не только нецелесообразно, но и противозаконно, а также значительно сократит доходы LVM.

Однако в конце 2023 года Краузе и тогдашний госсекретарь Минземледелия, ныне директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс представили правительству информационный доклад о мерах по уменьшению факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность лесопромышленной отрасли. Как сообщила передача, в докладе была предпринята попытка создать впечатление, что в отрасли сложилась чрезвычайная ситуация, латвийские предприятия проигрывают скандинавским компаниям из-за высоких цен на ресурсы, поэтому для стабилизации рынка по уже заключенным долгосрочным договорам должны быть предоставлены скидки.

Против этого возражало Министерство умного управления и регионального развития, заявляя, что лесопромышленники испытывают трудности только один год, тогда как предыдущие годы принесли экспортерам лесной продукции рекордную прибыль: в 2021 году - 201 млн евро, а в 2022 году - 102 млн евро. Кроме того, отмечалось, что ожидаемый кризис является лишь прогнозом, а также высказывались опасения, что снижение цен по долгосрочным договорам станет поддержкой только для крупных предприятий, а не всей отрасли.

Однако на основе доклада, подготовленного Минземледелия под руководством Краузе, правительство постановило, что с 1 января 2024 года в долгосрочных договорах LVM с предприятиями о поставках пиловочной древесины должны применяться не определенные в ходе аукционов цены, а значительно более низкие средневзвешенные расценки. LVM было поручено отчитаться, какое влияние это окажет на доходы предприятия, и результаты первого квартала показали, что прибыль снизилась на 7,54 млн евро. Снижение прибыли за год не оценивалось, однако, как указала передача, благоприятное для лесопилен решение правительства обошлось LVM более чем в 30 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В одном из магазинов Лиепаи с клиенток потребовали… платы за вход
Важно

В одном из магазинов Лиепаи с клиенток потребовали… платы за вход

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
Важно

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту
Важно

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Читать

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

ЧП и криминал 14:39

ЧП и криминал 0 комментариев

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Читать

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Читать

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

Мнения 14:27

Мнения 0 комментариев

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

Читать

На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Читать

Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

Читать