Кошек развели? В плохих условиях? Для вас готовят новые штрафы!

Министерство юстиции готовит предложения по усилению защиты благополучия животных и предотвращению их эксплуатации в целях извлечения прибыли. Об этом агентству LETA сообщили в ведомстве. Поводом стало повторное обращение Латвийской ассоциации ветеринарных врачей с призывом увеличить наказания для недобросовестных торговцев собаками и кошками.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере призвала Министерство земледелия совместно оценить ситуацию, чтобы возможности применения административной и уголовной ответственности максимально охватывали все случаи, когда действия людей наносят вред благополучию и жизни животных. По ее словам, незаконное разведение собак и кошек ради прибыли нередко происходит в жестоких и неприемлемых условиях.

Министр подчеркнула, что речь идет о насилии над животными, которое в обществе недопустимо и за которое уже предусмотрена ответственность. Однако на практике действующее регулирование не достигает своей цели. В связи с этим планируется пересмотреть составы правонарушений и размеры штрафов как за незаконное разведение и торговлю животными, так и за другие нарушения, чтобы система наказаний стала действительно сдерживающей.

В Министерстве юстиции отмечают, что животные - это не имущество и не источник дохода, а спутники человека и члены семьи, защита которых является ответственностью всего общества. Ведомство намерено внести в Сейм предложения о закреплении особого статуса животных в Гражданском законе по примеру ряда других государств ЕС. Поправки уточнят регулирование жизненных ситуаций, включая смерть или болезнь владельца, а также развод, если животное было приобретено совместно.

Латвийская ассоциация ветеринарных врачей указывает, что действующие штрафы за нарушения отчуждения животных - до 220 евро для физических лиц и до 440 евро для юридических лиц - во многих случаях не превышают стоимость одного щенка или котенка. Такие суммы не только не удерживают от правонарушений, но и не создают для нарушителей ощутимых последствий.

В ассоциации подчеркивают, что неэффективность наказаний подтверждается конкретными случаями, включая выявленную в Риге незаконную птичник… (питомник) по разведению собак, а также изъятие в Баускском крае 15 собак и трех кошек. При этом расходы на выявление нарушений, работу служб и содержание изъятых животных до конфискации покрываются за счет налогоплательщиков и значительно превышают размеры штрафов.

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете?
Важно

В Риге погибают лебеди. Дума помочь не хочет. Может вы их спасете? (2)

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ
Эксклюзив

Тариф за тепло «нормальный», счета запредельные: почему люди воют при таких хороших отчётах ЦСУ (1)

Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)
Важно

Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Ежедневно жители Латвии становятся жертвами мошенников, лишь за прошлый год, по данным четырех крупнейших банков, они выманили у честных граждан более 12 миллионов евро. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру: не отвечайте на сомнительные звонки, не нажимайте на ссылки в письма, не давайте чужим людям доступ к своим устройствам и банковским счетам. Но на деле все гораздо сложней, и жертва мошенников часто оказывается в такой паутине из схем и обмана, что жизнь превращается в настоящий психологический триллер. Наш читатель Дмитрий рассказывает, как сыграл с жуликами в "наперстки"... и проиграл!

Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

«Хватит притворства»: BBC обвинили в навязанном разнообразии и потере аутентичности

Всюду жизнь 18:38

Всюду жизнь 0 комментариев

Вокруг одного из крупнейших телеканалов Европы разгорается неудобный разговор. Независимый обзор жёстко раскритиковал то, как в последние годы подаётся «разнообразие» — особенно в исторических сериалах.

Суд по делу Цицковскиса: отстранение незаконно, вина признана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Административная районная суд признал незаконными распоряжения о временном отстранении и невыплате зарплаты бывшему директору Госканцелярии Янис Цицковскис, обязав компенсировать утраченные выплаты и социальные гарантии. Об этом сообщает LETA. При этом суд подтвердил наличие дисциплинарного проступка, связанного с нарушениями в сфере публичных закупок.

OpenAI может создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей

Мир 18:09

Мир 0 комментариев

Американская компания OpenAI рассматривает возможность запуска собственной социальной сети с биометрической верификацией пользователей. Как сообщают западные СМИ, платформа должна гарантировать, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку, а не боту.

Штрафовать школьников за прогулы? Спор, который разделил общество

Новости Латвии 17:53

Новости Латвии 0 комментариев

В обществе вновь разгорелась дискуссия о том, допустимо ли, чтобы школьник пропускал занятия из-за семейного путешествия. Одни считают, что поездки дают ребенку необходимую передышку от учебной нагрузки, другие убеждены, что для этого существуют каникулы и учебный процесс не должен прерываться.

Дело Krājbanka: экстрадиция Антонова в Литву отложена из-за запроса суда Франции

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Апелляционный суд во французском городе Ренне запросил у Литвы дополнительную информацию перед тем, как принять решение об экстрадиции бывшего совладельца ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова. Об этом сообщили французские СМИ.

