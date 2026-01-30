Кошек развели? В плохих условиях? Для вас готовят новые штрафы!

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере призвала Министерство земледелия совместно оценить ситуацию, чтобы возможности применения административной и уголовной ответственности максимально охватывали все случаи, когда действия людей наносят вред благополучию и жизни животных. По ее словам, незаконное разведение собак и кошек ради прибыли нередко происходит в жестоких и неприемлемых условиях.

Министр подчеркнула, что речь идет о насилии над животными, которое в обществе недопустимо и за которое уже предусмотрена ответственность. Однако на практике действующее регулирование не достигает своей цели. В связи с этим планируется пересмотреть составы правонарушений и размеры штрафов как за незаконное разведение и торговлю животными, так и за другие нарушения, чтобы система наказаний стала действительно сдерживающей.

В Министерстве юстиции отмечают, что животные - это не имущество и не источник дохода, а спутники человека и члены семьи, защита которых является ответственностью всего общества. Ведомство намерено внести в Сейм предложения о закреплении особого статуса животных в Гражданском законе по примеру ряда других государств ЕС. Поправки уточнят регулирование жизненных ситуаций, включая смерть или болезнь владельца, а также развод, если животное было приобретено совместно.

Латвийская ассоциация ветеринарных врачей указывает, что действующие штрафы за нарушения отчуждения животных - до 220 евро для физических лиц и до 440 евро для юридических лиц - во многих случаях не превышают стоимость одного щенка или котенка. Такие суммы не только не удерживают от правонарушений, но и не создают для нарушителей ощутимых последствий.

В ассоциации подчеркивают, что неэффективность наказаний подтверждается конкретными случаями, включая выявленную в Риге незаконную птичник… (питомник) по разведению собак, а также изъятие в Баускском крае 15 собак и трех кошек. При этом расходы на выявление нарушений, работу служб и содержание изъятых животных до конфискации покрываются за счет налогоплательщиков и значительно превышают размеры штрафов.