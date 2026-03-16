«Невероятный вечер! Часть группы уже уехала домой и даже не догадывается, что пропустила», — немного растерянно сказал незадолго до полуночи на церемонии вручения музыкальной премии GAMMA бас-гитарист Карлис Вартиньш. Его смутила министр иностранных дел, которая захотела лично познакомиться с музыкантом, поскольку группа — её фаворит.

«Я не так часто бываю на подобных мероприятиях, поэтому решилась подойти к Карлису. Мне очень нравится его группа. Поскольку мы не были знакомы, я просто спросила, можем ли познакомиться», — рассказала Браже, которая пришла на церемонию вместе со своим советником Томасом Пилдеговичсом.

Министр также призналась, что чаще всего слушает именно музыку Sudden Lights, но ей нравится и то, что на сцене делают рэперы Fiņķis, Rolands Če и Ansis.