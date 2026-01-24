Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников

24 января, 2026 13:42

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

В программе приняли участие ведущий исследователь аналитического центра Providus, политолог Лига Стафецка, философ и преподаватель политических теорий в ЛУ и Рижском университете им. Страдиня Эльвира Шимфа, профессор ЛУ и глава аналитического центра LaSER Даунис Ауэрс и исследователь Латвийского института внешней политики, бывший дипломат Эйнар Семанис.

Где работают выпускники программы по политологии и нужны ли политикам эти знания?

Возникает вопрос, должен ли хороший политик ориентироваться в политической науке, обладать углублённым пониманием разных политических систем и разбираться в госадминистрации? Такие знания политику нужны, считает Семанис: "Если вы спросите меня как человека, стоявшего у истоков преподавания политической науки в Латвии, необходимы ли такие знания политикам, я скажу - да! Это одна из предпосылок успешной политической деятельности. И вообще стоило бы, чтобы были не только знания, но и мудрость!"

Как на самом деле?

"Часть [товарищей по учёбе], возможно, и пришла в политику, но совсем небольшая", - говорит Стафецка. По её наблюдениям, выпускники в основном работают в госаппарате, в службах МИД или становятся исследователями.

Не слишком ли многого мы хотим от политиков?

Ауэрс, который родился в Великобритании и учился в Лондонской высшей школе экономики, считает иначе: "Политическая наука - не это важные знания для политиков". По его мнению, в наши дни слишком многое ожидается от депутата или министра на индивидуальном уровне: "На самом деле современная политика очень сложна. Когда Вебер писал о политической системе или незадолго до этого, накануне Первой мировой войны, расходы государства составляли 1-2% от ВВП. В наши дни это 40–50% - государство занимается всем. Один человек с этим просто не может справиться".

По этой причине, мыслит Ауэерс, важно, чтобы вокруг любого депутата и министра была создана структура поддержки: "И в этом большая проблема Латвии: мы не создали такую систему. Самые сильные законодатели в мире те, где есть сильная и независимая аналитическая служба и у политика есть большая команда, которая помогает формировать политику и закрывает те знания, которых у самого политика нет. Но мы в Латвии считаем, что политик должен знать всё и сам со всем справляться. У него - всего один помощник депутата с небольшой зарплатой, чаще всего это студенты 2-3 курса без особых знаний в какой-либо области. А в аналитической службе Сейма работают 4-5 человек, которые готовят длинные исследования, часто вообще не связанные с повседневной работой депутатов".

Какие качества характеризуют хорошего политика?

"У него должны быть аналитические способности и представление о том, в какой стране он хочет жить, о направлениях внешней политики и политики в сфере безопасности", - считает Ауэрс, по мнению которого, политику не требуется иметь углублённые технические знания. "Давайте посмотрим, как выглядят законопроекты, о которых каждый день голосуют депутаты. 99% из этой информации средний депутат просто не будет знать и не поймёт. Как и среднестатистический житель страны", - заявляет он.

Философ Эльвира Шимфа считает: на вопрос, какие знания нужны политикам, ответить почти невозможно. "Есть основной уровень знаний, нужный в любом демократическом обществе, которое сильно полагается на довольно высокий уровень образования у людей. Но вот надо ли в политику идти скорее интеллектуалам или прагматичным людям из бизнес-среды, с предпринимательской хваткой? Скорее всего, должны идти оба типа людей, потому что и тем, и другим найдётся применение", - убеждена она.

Стафецка считает важным целеполагание и шкалу ценностей, но в Латвии, как ей представляется, с этим сложно: "Не хватает страсти и способности мыслить на государственном уровне. У нас нет этих лидеров, визионеров, которые видят, куда вести работу наших чиновников".

В Латвии слишком легко стать политиком?

"Это путь довольно короткий. Если попадёшь в список какой-нибудь партии и на достаточно хорошее место, у тебя довольно много шансов попасть в Сейм", - убеждена Стафецка.

Шимфа с этим соглашается: "Это, впрочем, не означает, что у меня есть представление, как этот процесс усложнить или удлинить. Но я думаю, что известный риск присутствует, если человек из совершенно иной среды, не связанной с политической, внезапно окажется в Сейме. В лучшем случае он разочаруется, а в худшем - начнёт злоупотреблять своим положением, потому что поймёт, что в политике очень много ограничений для каждого отдельного индивида. Невозможно одному совершить почти ничего из того, что постоянно обещают".

Куда пропал престиж профессии?

"Это не только в Латвии так, а во всём демократическом мире: политиков разлюбили. Это можно связать с результатами политики. Когда политики были достаточно популярны, например, в послевоенные годы, особенно в 50-е, народное хозяйство росло очень бурно, люди каждый год могли видеть, что жизнь становится лучше, появляется новая техника, внезапно можно позволить себе купить дом и так далее... 

А теперь экономика в западной демократии стагнирует уже лет 30. Особенно для тех, у кого доходы ниже. В результате люди недовольны. И в то же время присутствует некомпетентность на уровне политики.

Например, взять ту же самую Rail Baltica - мы не в состоянии построить трассу и финансово всё это спланировать. Это тоже вина политиков, потому что это процесс, руководимый ими. Кто же назначает руководство этого проекта? Политики! Похожее происходит и в других местах, например, в Великобритании, где железнодорожную линию планировали 20 лет, а два года назад забросили совсем. Потрачены миллиарды, а результата нет. В Калифорнии тоже уже 30 лет пытаются спланировать железную дорогу из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Политики просто некомпетентны и неспособны на долгосрочное планирование", - рассказывает Ауэрс, заодно и приводя обоснование, зачем политикам сильная команда профессионалов, которая могла бы помочь принимать решения по разным вопросам, поскольку обладает специфическими знаниями.

Участники дискуссии считают: если бы способность политиков выполнять свои обещания улучшилась бы, то повысился бы и престиж профессии и в обществе, и среди потенциальных политиков. 

"Если бы мы усилили аналитическую службу и предоставили депутатам больше ресурсов, чтобы помочь им принимать лучшие решения, у нас была бы и политика получше. Пока мы мыслим в индивидуальных категориях "хороший политик" и "плохой политик", мы вперёд не продвинемся", - уверен Ауэрс.

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

Предприниматель: «Если не можем защитить свою территорию, нам её и не положено иметь!» (1)

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

Россия — «постоянная, но управляемая угроза». Пентагон опубликовал новую стратегию

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Стопами Кеннеди: Трамп хочет ввести блокаду Кубы

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает вариант введения полной блокады импорта нефти на Кубу как один из инструментов давления на власти острова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме. По их данным, мера пока не утверждена, однако включена в перечень сценариев, направленных на смену политического режима в Гаване.

Поддержка для семей: теперь пособие будут платить и за детей-студентов

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

