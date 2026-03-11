«Ночью на мировом рынке произошло снижение цен на топливо — очень хотелось бы, чтобы это отразилось и в нашей розничной сети. Сегодня утром изменений еще не было, но цены на топливо сегодня должны снизиться как минимум на 10 центов», — заявил в программе Rīta panorāma на Латвийское телевидение министр экономики Виктор Валайнис.

При этом он подчеркнул: «Торговцам топливом придется объяснить каждый дополнительный цент роста цены, иначе это просто жадность».

Однако обзор LETA не показывает, что такое снижение уже произошло. Например, сегодня утром на заправках Circle K Latvia цена дизельного топлива pro превышала 2 евро за литр. В течение дня она немного снизилась.

Руководитель категории топлива в Circle K Latvia Гатис Титовс объяснил, что цены на дизель более чувствительны к колебаниям рынка, поскольку его доля в общем потреблении топлива в Латвии составляет около 80%.