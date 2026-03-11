Это произошло! Цены на дизель пробили «психологический» потолок в 2 евро (2)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 07:23

2 комментариев

Сегодня утром, 10 марта, водители и агентство LETA сообщили, что цена дизельного топлива в Латвии уже достигла двух евро за литр.

«Ночью на мировом рынке произошло снижение цен на топливо — очень хотелось бы, чтобы это отразилось и в нашей розничной сети. Сегодня утром изменений еще не было, но цены на топливо сегодня должны снизиться как минимум на 10 центов», — заявил в программе Rīta panorāma на Латвийское телевидение министр экономики Виктор Валайнис.

При этом он подчеркнул: «Торговцам топливом придется объяснить каждый дополнительный цент роста цены, иначе это просто жадность».

Однако обзор LETA не показывает, что такое снижение уже произошло. Например, сегодня утром на заправках Circle K Latvia цена дизельного топлива pro превышала 2 евро за литр. В течение дня она немного снизилась.

Руководитель категории топлива в Circle K Latvia Гатис Титовс объяснил, что цены на дизель более чувствительны к колебаниям рынка, поскольку его доля в общем потреблении топлива в Латвии составляет около 80%.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Важно 2 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Животные 2 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

Важно 2 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Важно 2 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

