В Риге стреляли по пассажирскому поезду. И это не первый случай

По словам очевидцев, около 19.09 поезд следовал из Риги в сторону остановки Vagonu parks, когда раздался выстрел. Пуля или иной снаряд попал в окно вагона. Пассажиры не пострадали, однако происшествие вызвало серьёзное беспокойство.

«Будьте осторожны! 9 марта в 19.09, когда поезд ехал из Риги к остановке Vagonu parks, кто-то стрелял из оружия по окну поезда. На этот раз для пассажиров всё закончилось испугом. Полиция проинформирована!» - написала в Facebook жительница Инесе.

Государственная полиция подтвердила порталу Jauns.lv, что об инциденте ей известно и начата проверка.

«В Государственную полицию поступила информация, что в понедельник, 9 марта, в Риге, в Латгальском предместье, при пока невыясненных обстоятельствах было повреждено окно вагона поезда. Сейчас ожидается заявление от VAS Latvijas dzelzceļš, и начата ведомственная проверка», - сообщили представители полиции порталу Jauns.lv.

Ранее в Риге уже фиксировались похожие случаи стрельбы из пневматического оружия. На прошлой неделе были обстреляны две женщины, которые получили телесные повреждения.

Один инцидент произошёл 3 марта в Иманте возле жилых домов на бульваре Анниньмуйжас. Второй - 4 марта в лесу Ритабулли у деревянного настила, ведущего к морю. Пострадавшую женщину после происшествия доставили в больницу.

Полиция сообщила, что получила заявления от пострадавших. Также 6 марта правоохранители заявили, что установлена возможная причастная персона и назначены экспертизы для определения степени тяжести травм.

Жителей, обладающих информацией о произошедшем, полиция просит сообщить по телефонам 25496866, 67500715 или 112.