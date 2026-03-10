В Риге стреляли по пассажирскому поезду. И это не первый случай

Редакция PRESS 10 марта, 2026 18:54

Выбор редакции 0 комментариев

В понедельник вечером, 9 марта, в Риге произошёл тревожный инцидент - неизвестный выстрелил в сторону пассажирского поезда, повредив окно вагона. О случившемся сообщили жители в социальных сетях.

По словам очевидцев, около 19.09 поезд следовал из Риги в сторону остановки Vagonu parks, когда раздался выстрел. Пуля или иной снаряд попал в окно вагона. Пассажиры не пострадали, однако происшествие вызвало серьёзное беспокойство.

«Будьте осторожны! 9 марта в 19.09, когда поезд ехал из Риги к остановке Vagonu parks, кто-то стрелял из оружия по окну поезда. На этот раз для пассажиров всё закончилось испугом. Полиция проинформирована!» - написала в Facebook жительница Инесе.

Государственная полиция подтвердила порталу Jauns.lv, что об инциденте ей известно и начата проверка.

«В Государственную полицию поступила информация, что в понедельник, 9 марта, в Риге, в Латгальском предместье, при пока невыясненных обстоятельствах было повреждено окно вагона поезда. Сейчас ожидается заявление от VAS Latvijas dzelzceļš, и начата ведомственная проверка», - сообщили представители полиции порталу Jauns.lv.

Ранее в Риге уже фиксировались похожие случаи стрельбы из пневматического оружия. На прошлой неделе были обстреляны две женщины, которые получили телесные повреждения.

Один инцидент произошёл 3 марта в Иманте возле жилых домов на бульваре Анниньмуйжас. Второй - 4 марта в лесу Ритабулли у деревянного настила, ведущего к морю. Пострадавшую женщину после происшествия доставили в больницу.

Полиция сообщила, что получила заявления от пострадавших. Также 6 марта правоохранители заявили, что установлена возможная причастная персона и назначены экспертизы для определения степени тяжести травм.

Жителей, обладающих информацией о произошедшем, полиция просит сообщить по телефонам 25496866, 67500715 или 112.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

