В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Редакция PRESS 27 мая, 2026 20:01

Важно 0 комментариев

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

По сообщениям, военную драму тяжеловеса Болливуда Салмана Хана, первоначально названную «Битва при Галване», попросили переименовать в «Маатрубхуми: да упокоится война с миром», при этом несколько сцен потребовали пересъемки. Другой фильм, «Лев Галвана», был полностью снят с производства.

Эти события вызвали критику со стороны кинематографистов и ученых, которые заявляют, что они обнажают избирательное применение творческой свободы в индийском кино.

Столкновение в долине Галван в Ладаке летом 2020 года привело к гибели 20 индийских солдат и четырех китайских военнослужащих после того, как обе стороны обвинили друг друга в пересечении спорной линии фактического контроля.

После нескольких раундов переговоров в октябре 2024 года обе страны достигли соглашения о разъединении войск на границе и патрулировании, направленного на снижение напряженности при одновременном расширении сотрудничества в области торговли, безопасности и многосторонней дипломатии.

Политический аналитик Санджай Кумар заявил, что директива правительства о внесении изменений в фильмы, посвященные этому столкновению, направлена на защиту национальных интересов. «Этот вопрос является деликатным для правительства, и улучшение отношений с соседями — это всегда хороший шаг, но нужно выяснить, какой ценой», — сказал он. Он добавил, что предварительные рекомендации правительства предпочтительнее, чем навязывание изменений в фильме после завершения съемок.

Китайские государственные СМИ подвергли резкой критике тизер фильма Хана, обвинив его в искажении исторических фактов, продвижении националистической пропаганды и неверном представлении китайского суверенитета. Сообщается, что 40 процентов фильма было переснято, а создатели фильма были вынуждены заменить прямые упоминания о Китае расплывчатыми эвфемизмами.

Премьера фильма, первоначально запланированная на 17 апреля, до сих пор не получила «сертификат об отсутствии возражений» от Центрального совета по сертификации фильмов (CBFC). Из-за геополитической чувствительности темы создатели должны сначала получить разрешение от индийской армии и Министерства обороны, прежде чем подавать заявку на сертификацию CBFC.

Ира Бхаскар, бывший профессор киноведения Школы искусств и эстетики Университета Джавахарлала Неру, сказала, что продюсеры давно ищут темы, прославляющие героизм индийских вооруженных сил. «С Пакистаном это легко сделать, но с Китаем — нет», — сказала она. «У нас деликатные отношения с Китаем. Свобода слова в Индии всегда сопровождается оговорками, связанными с отношениями Индии с соседями и ее суверенитетом. Правительство настаивает на том, чтобы кинематографисты поддерживали только его версию событий».

Комментарии (0)

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

