В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

По сообщениям, военную драму тяжеловеса Болливуда Салмана Хана, первоначально названную «Битва при Галване», попросили переименовать в «Маатрубхуми: да упокоится война с миром», при этом несколько сцен потребовали пересъемки. Другой фильм, «Лев Галвана», был полностью снят с производства.

Эти события вызвали критику со стороны кинематографистов и ученых, которые заявляют, что они обнажают избирательное применение творческой свободы в индийском кино.

Столкновение в долине Галван в Ладаке летом 2020 года привело к гибели 20 индийских солдат и четырех китайских военнослужащих после того, как обе стороны обвинили друг друга в пересечении спорной линии фактического контроля.

После нескольких раундов переговоров в октябре 2024 года обе страны достигли соглашения о разъединении войск на границе и патрулировании, направленного на снижение напряженности при одновременном расширении сотрудничества в области торговли, безопасности и многосторонней дипломатии.

Политический аналитик Санджай Кумар заявил, что директива правительства о внесении изменений в фильмы, посвященные этому столкновению, направлена на защиту национальных интересов. «Этот вопрос является деликатным для правительства, и улучшение отношений с соседями — это всегда хороший шаг, но нужно выяснить, какой ценой», — сказал он. Он добавил, что предварительные рекомендации правительства предпочтительнее, чем навязывание изменений в фильме после завершения съемок.

Китайские государственные СМИ подвергли резкой критике тизер фильма Хана, обвинив его в искажении исторических фактов, продвижении националистической пропаганды и неверном представлении китайского суверенитета. Сообщается, что 40 процентов фильма было переснято, а создатели фильма были вынуждены заменить прямые упоминания о Китае расплывчатыми эвфемизмами.

Премьера фильма, первоначально запланированная на 17 апреля, до сих пор не получила «сертификат об отсутствии возражений» от Центрального совета по сертификации фильмов (CBFC). Из-за геополитической чувствительности темы создатели должны сначала получить разрешение от индийской армии и Министерства обороны, прежде чем подавать заявку на сертификацию CBFC.

Ира Бхаскар, бывший профессор киноведения Школы искусств и эстетики Университета Джавахарлала Неру, сказала, что продюсеры давно ищут темы, прославляющие героизм индийских вооруженных сил. «С Пакистаном это легко сделать, но с Китаем — нет», — сказала она. «У нас деликатные отношения с Китаем. Свобода слова в Индии всегда сопровождается оговорками, связанными с отношениями Индии с соседями и ее суверенитетом. Правительство настаивает на том, чтобы кинематографисты поддерживали только его версию событий».