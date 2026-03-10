В чём цель? Пётр Павел требует прекратить войну с Ираном и начать переговоры. А Ринкевич? (2)

© LETA 10 марта, 2026 18:22

Новости Латвии 2 комментариев

Европа пока не понимает целей военной операции на Ближнем Востоке, заявил журналистам президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в Рижском замке.

Чешский президент отметил, что звучат различные возможные цели операции - прекращение иранской ядерной программы и программы разработки баллистических ракет, аналитики упоминают смену режима, но подтверждения этих целей нет. Кроме того, со стороны президента США Дональда Трампа прозвучали заявления о том, что операция не будет длиться долго и что ее цели уже достигнуты.

Европа, по мнению Павела, должна продолжать оказывать давление на Иран, чтобы он раскрыл информацию о своей ядерной программе в соответствии с соглашением и разрешил проведение инспекций. Президент Чехии также считает, что необходимо работать со странами региона, чтобы стабилизировать ситуацию после активной фазы военного конфликта.

Продолжение конфликта не отвечает ни интересам США, ни интересам Израиля, ни интересам стран региона, Китая и стран Азии, поскольку нестабильность скажется на рынках нефти и газа, добавил он. По его словам, стабилизация ситуации важна для Европы не из-за роста цен на газ и нефть, а потому, что нестабильность может привести к новому притоку мигрантов в Европу, поэтому необходимо призвать все стороны как можно скорее начать переговоры.

Ринкевич напомнил, что США и Израиль не привлекли Европу, когда принимали решение о начале военной операции, и последствия ощущаются не только в Европе, но и в других регионах мира. Некоторые страны ЕС уже проявили инициативу по участию кораблей в патрулировании Ормузского пролива и его открытии, но большая проблема для ЕС заключается в том, что требуется много времени, чтобы собраться вместе, обсудить стратегию и начать действовать как единое целое.

По мнению Ринкевича, единственный способ справиться со сложившейся ситуацией - это общаться с лидерами стран региона и работать в рамках трансатлантических связей, чтобы попытаться деэскалировать конфликт, оказывая дипломатическое и политическое давление на Иран по ядерной программе. С Европой будут считаться только тогда, когда она станет сильнее с военной и технологической точки зрения, заявил Ринкевич.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (2)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

