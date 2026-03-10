Чешский президент отметил, что звучат различные возможные цели операции - прекращение иранской ядерной программы и программы разработки баллистических ракет, аналитики упоминают смену режима, но подтверждения этих целей нет. Кроме того, со стороны президента США Дональда Трампа прозвучали заявления о том, что операция не будет длиться долго и что ее цели уже достигнуты.

Европа, по мнению Павела, должна продолжать оказывать давление на Иран, чтобы он раскрыл информацию о своей ядерной программе в соответствии с соглашением и разрешил проведение инспекций. Президент Чехии также считает, что необходимо работать со странами региона, чтобы стабилизировать ситуацию после активной фазы военного конфликта.

Продолжение конфликта не отвечает ни интересам США, ни интересам Израиля, ни интересам стран региона, Китая и стран Азии, поскольку нестабильность скажется на рынках нефти и газа, добавил он. По его словам, стабилизация ситуации важна для Европы не из-за роста цен на газ и нефть, а потому, что нестабильность может привести к новому притоку мигрантов в Европу, поэтому необходимо призвать все стороны как можно скорее начать переговоры.

Ринкевич напомнил, что США и Израиль не привлекли Европу, когда принимали решение о начале военной операции, и последствия ощущаются не только в Европе, но и в других регионах мира. Некоторые страны ЕС уже проявили инициативу по участию кораблей в патрулировании Ормузского пролива и его открытии, но большая проблема для ЕС заключается в том, что требуется много времени, чтобы собраться вместе, обсудить стратегию и начать действовать как единое целое.

По мнению Ринкевича, единственный способ справиться со сложившейся ситуацией - это общаться с лидерами стран региона и работать в рамках трансатлантических связей, чтобы попытаться деэскалировать конфликт, оказывая дипломатическое и политическое давление на Иран по ядерной программе. С Европой будут считаться только тогда, когда она станет сильнее с военной и технологической точки зрения, заявил Ринкевич.