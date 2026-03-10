Rimi отзывает молоко — возможно микробиологическое загрязнение

Речь идёт о свежем молоке «Zemturi 3,6%» в двух вариантах упаковки. Отзыв касается молока объёмом 1,5 литра с EAN-кодом 4751013220218 и молока объёмом 0,75 литра с EAN-кодом 4751013220188.

Указанные продукты имеют срок годности 9 марта 2026 года, 10 марта 2026 года и 11 марта 2026 года.

Причиной отзыва названо возможное микробиологическое загрязнение продукта.

Покупателей, которые приобрели молоко с указанными сроками годности, просят вернуть его в любой ближайший магазин Rimi до 23 марта 2026 года.

Для возврата необходимо предъявить чек о покупке. В сети сообщили, что покупателям будет возвращена полная стоимость товара.