Осенью прошлого года он анонсировал полицейские рейды для выявления иностранцев, находящихся в стране без разрешения на проживание. В результате таких проверок Муниципальная полиция Риги задержала и передала Государственная пограничная охрана Латвии 48 человек. Среди них — 32 человека, незаконно пересекшие границу. Чаще всего речь шла о гражданах Эфиопии, Индии и Судана, а также об иностранцах из Узбекистана и Таджикистана. В этом году уже задержаны еще пять человек, не имевших права находиться в Латвии.

Ратниекс подчеркнул, что рейды не являются разовой акцией: «У рейдов по выявлению нелегальной иммиграции нет конечной даты — это постоянная функция муниципальной полиции».

В то же время мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) ранее отмечал, что главная задача муниципальной полиции — поддержание порядка и безопасности на улицах, а не борьба с нелегальной миграцией, и это «определенно не может происходить за счет прав человека». Глава Государственной погранохраны Латвии Гунтис Пуятс также говорил, что проблема нелегальной миграции в Риге иногда преувеличивается.

По словам Ратниекса, проверки продолжаются и сейчас — полиция реагирует на полученную информацию и проводит рейды совместно с другими службами. Жителей также призывают сообщать о возможных местах проживания нелегальных мигрантов.

Он считает, что в стране необходимо ужесточить миграционную политику: «Единственный приемлемый результат — полное искоренение нелегальной иммиграции и ограничение легальной иммиграции из стран Азии».

По данным опроса Рижская дума, 92% жителей считают, что за последние пять лет число иммигрантов в Риге выросло. Людей больше всего беспокоят возможный рост преступности, безработицы и появление изолированных этнических общин.

В Национальное объединение заявляют, что ограничение иммиграции — один из их приоритетов. По инициативе депутата Янис Домбрава в Сейм Латвии создана парламентская комиссия, которая изучает, как сократить и лучше контролировать миграционные потоки.