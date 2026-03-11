LAT
Пн, 23. Марта
Ратниекс готов «закрутить гайки»: против кого ополчился вице-мэр Риги? (2)

11 марта, 2026 07:16

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) выразил обеспокоенность тем, что в столице появляются места, где собираются иммигрантские общины и проходят непривычные для местных жителей публичные молитвы. По его мнению, поэтому необходимо еще сильнее ограничить иммиграцию, пишет портал Jauns.lv.

Осенью прошлого года он анонсировал полицейские рейды для выявления иностранцев, находящихся в стране без разрешения на проживание. В результате таких проверок Муниципальная полиция Риги задержала и передала Государственная пограничная охрана Латвии 48 человек. Среди них — 32 человека, незаконно пересекшие границу. Чаще всего речь шла о гражданах Эфиопии, Индии и Судана, а также об иностранцах из Узбекистана и Таджикистана. В этом году уже задержаны еще пять человек, не имевших права находиться в Латвии.

Ратниекс подчеркнул, что рейды не являются разовой акцией: «У рейдов по выявлению нелегальной иммиграции нет конечной даты — это постоянная функция муниципальной полиции».

В то же время мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) ранее отмечал, что главная задача муниципальной полиции — поддержание порядка и безопасности на улицах, а не борьба с нелегальной миграцией, и это «определенно не может происходить за счет прав человека». Глава Государственной погранохраны Латвии Гунтис Пуятс также говорил, что проблема нелегальной миграции в Риге иногда преувеличивается.

По словам Ратниекса, проверки продолжаются и сейчас — полиция реагирует на полученную информацию и проводит рейды совместно с другими службами. Жителей также призывают сообщать о возможных местах проживания нелегальных мигрантов.

Он считает, что в стране необходимо ужесточить миграционную политику: «Единственный приемлемый результат — полное искоренение нелегальной иммиграции и ограничение легальной иммиграции из стран Азии».

По данным опроса Рижская дума, 92% жителей считают, что за последние пять лет число иммигрантов в Риге выросло. Людей больше всего беспокоят возможный рост преступности, безработицы и появление изолированных этнических общин.

В Национальное объединение заявляют, что ограничение иммиграции — один из их приоритетов. По инициативе депутата Янис Домбрава в Сейм Латвии создана парламентская комиссия, которая изучает, как сократить и лучше контролировать миграционные потоки.

Комментарии (2)

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

