По его словам, в одном из тендеров разница между предложениями участников составила 267 млн евро, при этом самое дешевое предложение было отклонено. На этот бесконечный скандал резко отреагировал исследователь Илмарс Пойканс:

«Когда эти мерзавцы наконец лопнут и освободят Латвию от своей жадности? „Rail Baltica“ покупает по дорогой цене: Voestalpine — 646 248 805 евро, Vossloh — 379 242 055 евро. Vossloh — старинная немецкая компания, которую исключили, потому что они предоставили банковскую гарантию на 167, а не 180 дней».

Актёр Иварс Аузиньш добавил: «За это надо сажать!»

В комментариях пишут:

Pro: «Не надейся. Этот вид не собирается думать, только ищет новые жирные кормушки».

Роланд: «Сколько онкологических пациентов можно было бы спасти на эту разницу?»

Skudra: «Будем надеяться, что захлебнутся и стошнит».

В то же время министр транспорта Атис Швинка на скандал с тендером отреагировал так:

«Сегодня в Кабинете министров планируется решение о начале служебной проверки, чтобы оценить закупку железнодорожных стрелок, проведённую „RB Rail“. Пока будет идти инициированная проверка, латвийская сторона не будет заказывать ни одной железнодорожной стрелки и ни один евро по этому контракту потрачен не будет. При необходимости я предложу изменения в Закон о публичных закупках, которые предусматривали бы обязанность заказчика дать 7–10 дней участникам для уточнения данных или исправления несущественных ошибок. Вопрос в том, совместимы ли такие нормы с директивами ЕС о публичных закупках».