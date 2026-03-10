«Когда эти мерзавцы наконец лопнут?» Пойканс возмущен жадностью в Rail Baltica (1)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 20:18

Важно 1 комментариев

LETA

В проекте «Rail Baltica» компания с самым низким финансовым предложением была исключена из закупки по довольно формальной причине. Министр земледелия Армандс Краузе в эфире телепередачи «Nra.lv sarunas» обратил внимание на происходящее в проекте «Rail Baltica», отметив возможное значительное расточительство средств.

По его словам, в одном из тендеров разница между предложениями участников составила 267 млн евро, при этом самое дешевое предложение было отклонено. На этот бесконечный скандал резко отреагировал исследователь Илмарс Пойканс:

«Когда эти мерзавцы наконец лопнут и освободят Латвию от своей жадности? „Rail Baltica“ покупает по дорогой цене: Voestalpine — 646 248 805 евро, Vossloh — 379 242 055 евро. Vossloh — старинная немецкая компания, которую исключили, потому что они предоставили банковскую гарантию на 167, а не 180 дней».

Актёр Иварс Аузиньш добавил: «За это надо сажать!»

В комментариях пишут:

Pro: «Не надейся. Этот вид не собирается думать, только ищет новые жирные кормушки».
Роланд: «Сколько онкологических пациентов можно было бы спасти на эту разницу?»
Skudra: «Будем надеяться, что захлебнутся и стошнит».

В то же время министр транспорта Атис Швинка на скандал с тендером отреагировал так:

«Сегодня в Кабинете министров планируется решение о начале служебной проверки, чтобы оценить закупку железнодорожных стрелок, проведённую „RB Rail“. Пока будет идти инициированная проверка, латвийская сторона не будет заказывать ни одной железнодорожной стрелки и ни один евро по этому контракту потрачен не будет. При необходимости я предложу изменения в Закон о публичных закупках, которые предусматривали бы обязанность заказчика дать 7–10 дней участникам для уточнения данных или исправления несущественных ошибок. Вопрос в том, совместимы ли такие нормы с директивами ЕС о публичных закупках».

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

