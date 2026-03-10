Ограничивать не будем: Валайнис нашел способ борьбы с ценами на топливо

© LETA 10 марта, 2026 20:48

Если рост цен на топливо сохранится надолго, можно будет рассмотреть вопрос о снижении акциза на топливо, считает министр экономики Виктор Валайнис. По его мнению, это было бы более эффективным решением, чем ограничение цен на топливо, которое было введено в некоторых других странах, сказал политик агентству ЛЕТА, комментируя ситуацию на топливном рынке.

По словам министра, введение предельных цен было бы административно сложным и дорогостоящим, в то время как снижение акциза могло бы дать аналогичный эффект и в то же время было бы проще в выполнении. Такой инструмент также позволит более четко сбалансировать воздействие на государственный бюджет, поскольку часть потерянных доходов можно будет компенсировать за счет поступлений от налога на добавленную стоимость.

Валайнис сообщил, что в четверг, 12 марта, в Министерстве экономики запланирована встреча с розничными продавцами топлива для обсуждения ценообразования. По его словам, он ожидает объяснений от торговцев по поводу изменения цен на заправках.

Чтобы убедиться, что торговцы могут обосновать "каждый цент повышения цен на топливо", проводятся "довольно строгие проверки", сказал Валайнис. Совет по конкуренции также следит за ситуацией и оценивает происходящее на рынке, чтобы убедиться, что повышение цен экономически оправдано.

Валайнис ожидает от торговцев объяснений, почему падение цен на мировом рынке не происходит так же быстро в розничном секторе. На практике часто случается так, что цены резко растут, когда нефть дорожает на мировом рынке, но не падают так же быстро, когда цена на нефть снижается.

Как сообщалось, Венгрия и Хорватия ввели предельные цены на топливо из-за резкого роста цен на нефть на мировом рынке, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями в поставках.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

