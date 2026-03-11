Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в комментарии агентству Reuters. По его словам, действующие ограничения должны строго выполняться: «Очень важно строго соблюдать ценовой потолок, введенный G7, и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал», — сказал он.

Между тем президент США Дональд Трамп 10 марта заявил, что санкции, временно ослабленные для стабилизации нефтяного рынка, могут впоследствии и не восстановить.

О возможном дальнейшем смягчении ограничений ранее говорил и министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, из-за напряжённой ситуации на нефтяном рынке Вашингтон уже пошёл на отдельные послабления. «Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы разрешили Индии принимать российскую нефть. Мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — пояснил министр.

Как ранее сообщало Reuters со ссылкой на источники, администрация Дональд Трамп действительно рассматривает вариант дальнейшего смягчения санкций против российской нефти на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители.