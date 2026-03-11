«Это провал»: Домбровскис требует, чтобы США строго соблюдали санкции против РФ (4)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 08:23

Важно 4 комментариев

Европейская комиссия призывает США придерживаться санкций против российской нефти, согласованных странами G7, включая установленный потолок цен.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в комментарии агентству Reuters. По его словам, действующие ограничения должны строго выполняться: «Очень важно строго соблюдать ценовой потолок, введенный G7, и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал», — сказал он.

Между тем президент США Дональд Трамп 10 марта заявил, что санкции, временно ослабленные для стабилизации нефтяного рынка, могут впоследствии и не восстановить.

О возможном дальнейшем смягчении ограничений ранее говорил и министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, из-за напряжённой ситуации на нефтяном рынке Вашингтон уже пошёл на отдельные послабления. «Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы разрешили Индии принимать российскую нефть. Мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — пояснил министр.

Как ранее сообщало Reuters со ссылкой на источники, администрация Дональд Трамп действительно рассматривает вариант дальнейшего смягчения санкций против российской нефти на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (4)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (4)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (4)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (4)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

