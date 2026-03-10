«Это не штрафы, а налоги»: после перерасчета начислены десятки тысяч евро

По словам предпринимательских организаций, после введения специального режима НДС в июле 2025 года многие бизнесмены, зарегистрировавшись, получили требования уплатить налог за последние три года со всего оборота, а не только с комиссий платформ. Это может привести к серьезным финансовым проблемам для небольших компаний.

Представитель арендодателей Агрис Гауениетис рассказал, что для некоторых предпринимателей суммы выросли с нескольких сотен евро до десятков тысяч. «Изначально речь шла о нескольких сотнях евро, но после перерасчетов некоторым начислили десятки тысяч», — отметил он, добавив, что такая ситуация может отпугнуть людей от легальной деятельности.

Предпринимательские организации предлагают ввести разовый переходный период, чтобы малые предприятия могли урегулировать обязательства и платить НДС только с комиссий платформ.

Генеральный директор Служба государственных доходов Латвии Байба Шмите‑Роке напомнила, что обязанность регистрироваться для трансграничных сделок действует еще с 2010 года и касается не только аренды жилья, но и рекламы в соцсетях или интернет-торговли. По ее словам, «это не штрафы, а налоговые платежи, которые многие предприниматели платили все это время».

Парламентский секретарь Министерство финансов Латвии Янис Упениекс добавил, что проблема стала заметнее после того, как в ЕС появился механизм обмена данными с цифровыми платформами. Он также предупредил, что налоговая амнистия может создать новые проблемы, в том числе для бюджета.

В итоге комиссия под руководством Анды Чакшы решила обратиться к Кабинет министров Латвии с просьбой подготовить возможное решение. Правительство должно представить предложения до 14 апреля.