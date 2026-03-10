Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Это не штрафы, а налоги»: после перерасчета начислены десятки тысяч евро

© Lsm.lv 10 марта, 2026 20:37

Выбор редакции 0 комментариев

Комиссия Сейма Латвии по бюджету и финансам продолжает обсуждать, нужно ли менять порядок применения НДС к предпринимателям, которые работают через иностранные цифровые платформы — такие как Booking.com, Airbnb, Facebook или Google. Малый бизнес считает нынешние правила слишком сложными и предупреждает о риске крупных налоговых долгов, тогда как Министерство финансов Латвии и Служба государственных доходов Латвии настаивают: закон должен одинаково применяться ко всем.

По словам предпринимательских организаций, после введения специального режима НДС в июле 2025 года многие бизнесмены, зарегистрировавшись, получили требования уплатить налог за последние три года со всего оборота, а не только с комиссий платформ. Это может привести к серьезным финансовым проблемам для небольших компаний.

Представитель арендодателей Агрис Гауениетис рассказал, что для некоторых предпринимателей суммы выросли с нескольких сотен евро до десятков тысяч. «Изначально речь шла о нескольких сотнях евро, но после перерасчетов некоторым начислили десятки тысяч», — отметил он, добавив, что такая ситуация может отпугнуть людей от легальной деятельности.

Предпринимательские организации предлагают ввести разовый переходный период, чтобы малые предприятия могли урегулировать обязательства и платить НДС только с комиссий платформ.

Генеральный директор Служба государственных доходов Латвии Байба Шмите‑Роке напомнила, что обязанность регистрироваться для трансграничных сделок действует еще с 2010 года и касается не только аренды жилья, но и рекламы в соцсетях или интернет-торговли. По ее словам, «это не штрафы, а налоговые платежи, которые многие предприниматели платили все это время».

Парламентский секретарь Министерство финансов Латвии Янис Упениекс добавил, что проблема стала заметнее после того, как в ЕС появился механизм обмена данными с цифровыми платформами. Он также предупредил, что налоговая амнистия может создать новые проблемы, в том числе для бюджета.

В итоге комиссия под руководством Анды Чакшы решила обратиться к Кабинет министров Латвии с просьбой подготовить возможное решение. Правительство должно представить предложения до 14 апреля.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать