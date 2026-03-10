Почти 12 000 человек: PMLP раскрыло, сколько граждан РФ покинули Латвию

Во вторник комиссия обсуждала постоянные виды на жительство в Латвии и статус постоянного жителя Европейского союза.

Бриеде отметила, что в начале этого года в Латвии проживали 1166 человек со статусом лиц, которые до получения гражданства другой страны были гражданами Латвии или негражданами. Среди них больше всего было граждан Украины — 388, граждан России — 273, граждан Беларуси — 302, а также по 21 гражданину Израиля и Молдовы.

Она указала, что процесс, связанный с поправками к Закону об иммиграции, обязывающими граждан России переоформить виды на жительство и получить статус постоянного жителя ЕС, еще не завершён.

Поправки к закону, принятые в сентябре 2022 года, изменили порядок получения видов на жительство для граждан России. Они предусматривали, что граждане России, которые до получения другого гражданства были гражданами Латвии или негражданами и проживают в стране с постоянным видом на жительство, должны были подать в PMLP документы, подтверждающие знание государственного языка на уровне A2.

По словам Бриеде, эти требования касались 25 300 человек. В свою очередь, поправки к Закону об иммиграции, принятые в 2024 году, установили, что граждане России, у которых до получения российского гражданства было постоянное место жительства в Латвии и которые получили постоянный вид на жительство по старому закону «О въезде и пребывании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике», должны до 30 июня 2025 года подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение успешно сданного экзамена по латышскому языку. Эти поправки касались примерно 4600 человек.

Таким образом, в общей сложности около 30 000 граждан России должны были переоформить национальные постоянные виды на жительство, сдав экзамен по государственному языку и подтвердив соответствие другим критериям для получения статуса постоянного жителя ЕС.

По данным представительницы PMLP, в марте этого года в Латвии проживают около 15 000 человек с действующим постоянным видом на жительство ЕС, а 1238 человек — с национальными постоянными видами на жительство.

Кроме того, в стране по-прежнему находятся примерно 2700 граждан России, которые получили временное разрешение на проживание после того, как в Сейме приняли поправки, учитывая, что многие не смогли сдать языковой экзамен. Им было разрешено оставаться в Латвии два года, чтобы за это время сдать экзамен и подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Изначально такое разрешение получили почти 5000 человек, и примерно половина из них уже переоформила его на другие виды разрешений.

Говоря о тех, кто не соответствовал требованиям или не подал никаких заявлений, Бриеде сообщила, что выдано 84 распоряжения о выезде и принято 22 решения о принудительном выдворении. При этом около 2600 граждан России ранее покинули Латвию добровольно.

Что касается группы лиц, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции 2024 года, с ними PMLP ведёт активную работу. Последний установленный срок для выезда тех, кто не подал заявления на статус постоянного жителя ЕС, был 16 февраля этого года. Сейчас Государственная пограничная охрана проводит проверки в отношении 108 человек, у которых разрешения были аннулированы ещё в июле 2025 года. Ещё по 78 людям PMLP недавно направило информацию пограничной службе для первичной проверки.

Как сообщалось ранее, Сейм избрал членов парламентской комиссии по расследованию проблем иммиграционного регулирования на национальном и европейском уровнях и деятельности исполнительных органов. Председателем комиссии избран Янис Домбрава (Национальное объединение), секретарём — Янис Диневичс (Союз зелёных и крестьян).

Комиссию Сейм решил создать 27 ноября прошлого года по инициативе 34 депутатов. Её задача — найти ответы на ряд вопросов: как оцениваются иммиграционные заявления, какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, какие проблемы существуют в правовом регулировании убежища, сколько людей исчезает из поля зрения государственных учреждений после получения видов на жительство, какие риски связаны с временными видами на жительство и их возможным злоупотреблением, а также может ли Латвия применять исключения из норм миграционного права ЕС.