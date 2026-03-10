Почти 12 000 человек: PMLP раскрыло, сколько граждан РФ покинули Латвию

© LETA 10 марта, 2026 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

С лета 2022 года число граждан России, находящихся в Латвии с действующими видами на жительство, сократилось примерно на 11 800 человек, сообщила во вторник на заседании парламентской комиссии по расследованию вопросов иммиграционного регулирования руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Илзе Бриеде.

Во вторник комиссия обсуждала постоянные виды на жительство в Латвии и статус постоянного жителя Европейского союза.

Бриеде отметила, что в начале этого года в Латвии проживали 1166 человек со статусом лиц, которые до получения гражданства другой страны были гражданами Латвии или негражданами. Среди них больше всего было граждан Украины — 388, граждан России — 273, граждан Беларуси — 302, а также по 21 гражданину Израиля и Молдовы.

Она указала, что процесс, связанный с поправками к Закону об иммиграции, обязывающими граждан России переоформить виды на жительство и получить статус постоянного жителя ЕС, еще не завершён.

Поправки к закону, принятые в сентябре 2022 года, изменили порядок получения видов на жительство для граждан России. Они предусматривали, что граждане России, которые до получения другого гражданства были гражданами Латвии или негражданами и проживают в стране с постоянным видом на жительство, должны были подать в PMLP документы, подтверждающие знание государственного языка на уровне A2.

По словам Бриеде, эти требования касались 25 300 человек. В свою очередь, поправки к Закону об иммиграции, принятые в 2024 году, установили, что граждане России, у которых до получения российского гражданства было постоянное место жительства в Латвии и которые получили постоянный вид на жительство по старому закону «О въезде и пребывании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике», должны до 30 июня 2025 года подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение успешно сданного экзамена по латышскому языку. Эти поправки касались примерно 4600 человек.

Таким образом, в общей сложности около 30 000 граждан России должны были переоформить национальные постоянные виды на жительство, сдав экзамен по государственному языку и подтвердив соответствие другим критериям для получения статуса постоянного жителя ЕС.

По данным представительницы PMLP, в марте этого года в Латвии проживают около 15 000 человек с действующим постоянным видом на жительство ЕС, а 1238 человек — с национальными постоянными видами на жительство.

Кроме того, в стране по-прежнему находятся примерно 2700 граждан России, которые получили временное разрешение на проживание после того, как в Сейме приняли поправки, учитывая, что многие не смогли сдать языковой экзамен. Им было разрешено оставаться в Латвии два года, чтобы за это время сдать экзамен и подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Изначально такое разрешение получили почти 5000 человек, и примерно половина из них уже переоформила его на другие виды разрешений.

Говоря о тех, кто не соответствовал требованиям или не подал никаких заявлений, Бриеде сообщила, что выдано 84 распоряжения о выезде и принято 22 решения о принудительном выдворении. При этом около 2600 граждан России ранее покинули Латвию добровольно.

Что касается группы лиц, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции 2024 года, с ними PMLP ведёт активную работу. Последний установленный срок для выезда тех, кто не подал заявления на статус постоянного жителя ЕС, был 16 февраля этого года. Сейчас Государственная пограничная охрана проводит проверки в отношении 108 человек, у которых разрешения были аннулированы ещё в июле 2025 года. Ещё по 78 людям PMLP недавно направило информацию пограничной службе для первичной проверки.

Как сообщалось ранее, Сейм избрал членов парламентской комиссии по расследованию проблем иммиграционного регулирования на национальном и европейском уровнях и деятельности исполнительных органов. Председателем комиссии избран Янис Домбрава (Национальное объединение), секретарём — Янис Диневичс (Союз зелёных и крестьян).

Комиссию Сейм решил создать 27 ноября прошлого года по инициативе 34 депутатов. Её задача — найти ответы на ряд вопросов: как оцениваются иммиграционные заявления, какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, какие проблемы существуют в правовом регулировании убежища, сколько людей исчезает из поля зрения государственных учреждений после получения видов на жительство, какие риски связаны с временными видами на жительство и их возможным злоупотреблением, а также может ли Латвия применять исключения из норм миграционного права ЕС.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

