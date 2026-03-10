По имеющейся у правоохранительных органов информации, женщина прыгнула с Островного моста и погибла. На место прибыли спасатели и полиция.

Пожарные сняли тело погибшей со льда и затем доставили его на берег. По данным служб, рядом также находился цветочный венок, который позже вынесли на берег вместе с телом.

Полиция начала уголовный процесс и сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. На данный момент признаков преступления не обнаружено.

«В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона. Сейчас ничто не указывает на преступление, обстоятельства произошедшего выясняются. Погибшей примерно 40–45 лет, её личность устанавливается», - сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Следствие продолжает устанавливать личность погибшей и проверяет обстоятельства её гибели.