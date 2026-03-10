Сравнение Путина с Гитлером: иск против немецкого историка за пост в X

© Deutsche Welle 10 марта, 2026 20:38

0 комментариев

Фото LETA.

Перепост в соцсети X фотомонтажа, где сравнивались Путин и Гитлер, обернулся для берлинского историка Райнера Цительмана иском. Проблематичной оказалась минимум повязка со свастикой на руке нацистского диктатора.

Райнер Цительман (Rainer Zitelmann), берлинский историк и публицист, во вторник, 10 марта, попал на страницы немецкой и международной прессы. Повод - иск за перепост в соцсети Х фотомонтажа со сравнением Гитлера и российского президента Владимира Путинав контексте войны России против Украины. На картинке, которая отсылает к событиям 1938 года, нацистскому диктатору приписана фраза на английском языке: "Отдайте мне Чехословакию, и я больше ни на кого не нападу". Такая же по содержанию фраза, но со словом "Украина", изображена рядом с Путиным.

Цительман перепостил картинку в апреле 2025 года, извещение от полиции Берлина он получил в феврале 2026 года. Кто именно подал иск и с какой мотивацией, он не знает, рассказал Цительман в беседе c DW, упомянув среди прочего, что периодически сталкивается в X с нападками тех, кого он называет "путинистами". "Они все меня ненавидят, потому что я на 100 процентов поддерживаю Украину", - говорит историк. Столичная полиция отказалась сообщать подробности, сославшись на защиту личных данных.

Иск подан по статье 86а уголовного кодекса Германии, запрещающей использование среди прочего обозначений "антиконституционных и террористических организаций". Как правило, речь идет о свастике, знаменах или форме национал-социалистов, а также нацистском приветствии и других девизах. За их использование закон предусматривает денежный штраф или лишение свободы до трех лет. В Германии в последнее время было несколько исков против известных публицистов по этой статье, но в них речь не шла о сравнении с Путиным.

В случае Цительмана претензии касаются как минимум повязки со свастикой на руке Гитлера. Он не берется судить, могут ли признать нарушением само изображение головы диктатора. Издание Die Welt цитирует слова адвоката историка Александера Фрайса (Alexander Freys). Он считает, что "действие не подпадает под состав правонарушения, поскольку есть однозначное и четкое враждебное отношение (оппозиция) к Гитлеру", который представлен "исключительно как негативная историческая фигура".

68-летний Цительман специализируется на истории национал-социализма, он автор многочисленных книг о том времени, в том числе биографии Гитлера. "Я помню, что я подумал, когда это перепостил, - говорит Цительман. - Это же четко сформулированная аналогия, а я защищал диссертацию о Гитлере, которая мне, конечно, и самому пришла в голову". "Это же моя задача как историка - рассказывать об истории… Что я могу сделать, если у Гитлера эта повязка, мне надо было ее заретушировать?" - спрашивает публицист. Во время беседы чувствуется, что ему трудно поверить в происходящее: "Такого со мной еще не было".

Историки не любят сравнивать исторические события с современностью, и Цительман не исключение. Но "сравнивать - не означает ставить знак равенства", - подчеркивает он. "На совести Гитлера шесть миллионов убитых евреев, у Путина этого нет", - подчеркивает историк.

"Тогда, во время так называемого "судетского кризиса" 1938 года, Гитлер сказал, мол, я хочу только Судеты (немецкоговорящая часть Чехословакии - Ред.), и потом будет спокойствие, мне больше ничего не надо. Это была исходная позиция в Мюнхенском соглашении, - напоминает историк. - Но уже через несколько месяцев он вошел на остальную часть Чехословакии". Похожая ситуация с Путиным, который требует часть Украины, говорит Цительман: "Я хотел указать на то, что диктаторам верить нельзя".

В статье для Die Welt Цительман пишет, что аналогию между Путиным Гитлером проводили и другие историки, упоминая британских и американских авторов, среди прочего Тимоти Гартона Эша и Энн Эплбаум. В Германии такие аналогии звучат реже, но они есть. Один из примеров, который упомянул Цительман, - историк, специалист по Восточной Европе Карл Шлёгель (Karl Schlögel), получивший в 2025 году престижную премию немецких книготорговцев.

Пост в соцсети X Цительман удалил, но как будут развиваться события дальше, он предсказать не берется. С одной стороны, историк говорит, что хотел бы добиться справедливости и готов идти вплоть до высшей судебной инстанции. С другой - долгая судебная тяжба требует средств и отвлекает его от работы - написания книг.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

