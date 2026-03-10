Синоптики пророчат теплую весну и буйное лето. С бурями, грозами и градом

По его словам, нынешние тенденции показывают, что весна в Латвии продолжится без серьёзного возвращения зимы. Тем не менее весенняя погода традиционно остаётся нестабильной.

«Весна в Латвии всегда была "с зубами". Заморозки возможны и в апреле, и даже в мае», - отметил метеоролог Андрис Виксна.

Согласно долгосрочным прогнозам, в весенние месяцы и в начале лета температура воздуха может быть выше климатической нормы. Однако это не исключает кратковременных похолоданий и ночных заморозков, которые могут создать проблемы для фермеров и садоводов.

Более тёплая погода, по словам специалиста, также повышает вероятность сильных штормов.

«Лето точно принесёт и сильные грозы, град и резкие порывы ветра», - подчеркнул Андрис Виксна.

Метеоролог добавил, что экстремальные погодные явления становятся всё более частыми. За последние десятилетия их частота и интенсивность заметно выросли.

«Мы уже это ощущаем - это больше не будущее, это происходит сейчас», - сказал Андрис Виксна. По его словам, нет оснований рассчитывать, что эта тенденция в ближайшие годы ослабнет.