Упадёт на Латвию? Латвийские эксперты о траектории китайской ракеты Zhuque-33

Редакция PRESS 30 января, 2026 13:59

Scanpix © Ju Huanzong/Xinhua via ZUMA Press)

По последним оценкам, ракета "Zhuque-3" китайской компании "LandSpace", запущенная в космос в начале декабря, не должна упасть на территории Латвии, сообщил агентству ЛЕТА представитель ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) Арнис Лапиньш.

Он отметил, что такие объекты непрерывно отслеживаются и контролируются. Последняя информация, полученная от европейской организации по безопасности аэронавигации "Eurocontrol", показывает, что траектория частей ракеты не затронет территорию Латвии.

"Eurocontrol" сообщил в пятницу, что европейские центры по наблюдению за космосом активно следят за ракетой "Zhuque-3" и проинформировали авиадиспетчеров о возможных изменениях маршрутов самолетов.

Наблюдательные центры предупреждают, что объект длиной 13 метров и весом 11 тонн не сгорит в атмосфере из-за своих больших размеров и представляет потенциальную угрозу для южной Дании и стран Балтии, а также может упасть в море.

Из-за большого размера и массы объекта эксперты предупреждают о потенциальной опасности, а также угрозе воздушному движению в зоне возможного падения.

Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз
Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди
В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка
В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

