Упадёт на Латвию? Латвийские эксперты о траектории китайской ракеты Zhuque-33

Он отметил, что такие объекты непрерывно отслеживаются и контролируются. Последняя информация, полученная от европейской организации по безопасности аэронавигации "Eurocontrol", показывает, что траектория частей ракеты не затронет территорию Латвии.

"Eurocontrol" сообщил в пятницу, что европейские центры по наблюдению за космосом активно следят за ракетой "Zhuque-3" и проинформировали авиадиспетчеров о возможных изменениях маршрутов самолетов.

Наблюдательные центры предупреждают, что объект длиной 13 метров и весом 11 тонн не сгорит в атмосфере из-за своих больших размеров и представляет потенциальную угрозу для южной Дании и стран Балтии, а также может упасть в море.

Из-за большого размера и массы объекта эксперты предупреждают о потенциальной опасности, а также угрозе воздушному движению в зоне возможного падения.