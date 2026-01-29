Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии

Редакция PRESS 29 января, 2026 09:44

Важно 0 комментариев

В статьях Википедии систематически меняется указание места рождения известных в обществе людей из Эстонии и Литвы — политиков, деятелей культуры и спортсменов. Об этом в начале января сообщили СМИ соседних стран. Если раньше в качестве места рождения указывалось конкретное государство, то теперь во многих случаях в графе «страна рождения» появляется Советский Союз. Таким образом меняются и биографии известных в Латвии людей, например Эдгара Ринкевича, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Биографии меняют и латвийцам

В случае с Эстонией один пользователь Википедии в англоязычных статьях изменил записи о месте рождения почти у 600 человек, указав, что они родились в Эстонской ССР, Советском Союзе. В одном из случаев такие правки вносились более 21 часа подряд, а сам пользователь охарактеризовал их как «исправление» истории Эстонии...

Литовское издание Lrytas сообщило о схожих действиях, в результате которых у ряда политиков место рождения было изменено на Литовскую ССР. В частности, это коснулось президента Гитанаса Науседы и бывшего президента Дали Грибаускайте.

...Латвия также не осталась в стороне. У ряда персон место рождения было изменено с «Латвия» на «Латвийская ССР, Советский Союз». Среди них — Эдгар Ринкевич, Эвика Силиня, Валдис Домбровскис, Эгил Левитс, Хелена Демакова, а также спортсмены, например Дайрис Бертанс, Сандис Озолиньш и Каспар Берзиньш.

Приближение к российскому историческому нарративу

Даже если речь идет лишь об отдельных биографических записях, они влияют на отражение истории стран Балтии в одном из самых широко используемых в мире источников информации. Латвия, Литва и Эстония юридически не прекращали своего существования и в период советской оккупации, поэтому формат «Латвийская ССР, Советский Союз» приближен к российскому историческому нарративу. Такие, на первый взгляд незначительные, элементы постепенно формируют «большой рассказ», влияя на восприятие людей.

Для этого не нужны резкие изменения — воздействие возможно и более медленным, менее заметным способом.

Википедию нередко критикуют за принципы формирования контента: статьи в ней может создавать и редактировать любой пользователь, независимо от уровня знаний в конкретной области. В случаях, когда возникают неясности или разногласия, их обычно пытаются решить путем обсуждения, чтобы выяснить позицию более широкого сообщества Википедии.

Такое обсуждение было инициировано и 26 октября прошлого года — пользователей призвали высказать мнение о том, как в биографических «окнах» отражать место рождения людей, родившихся на территории стран Балтии в периоды с 1940 по 1941 год и с 1944 по 1991 год, то есть во время советской оккупации...

Обсуждение завершилось решением, что «наиболее подходящим» вариантом является указание в биографическом «окне» города, соответствующей Советской Социалистической Республики и Советского Союза, например: Рига, Латвийская ССР, Советский Союз. При этом ранее обычно указывались только город и страна, например: Рига, Латвия.

На основании этого принципа, принятого в узком кругу, изменения продолжаются и сейчас. Пользователи из стран Балтии регулярно возвращают прежние формулировки, однако эти правки в очень короткие сроки отменяются со ссылкой на упомянутое обсуждение. Со стороны создается впечатление, что пользователи, выступающие за указание Советского Союза, «дежурят на посту» и реагируют на изменения почти мгновенно... без дополнительных пояснений эта информация создает впечатление, что эти люди являются гражданами Советского Союза, а не Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети
Важно

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП
Важно

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП (1)

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek
Важно

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

Новости Латвии 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать
Загрузка

Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Читать

Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

Новости Латвии 11:03

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Читать

Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Мир 10:53

Мир 0 комментариев

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Читать

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

История и культура 10:46

История и культура 0 комментариев

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

Читать

Думали, это война: жизнь после взрыва на улице Баускас

Важно 10:45

Важно 0 комментариев

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

Читать