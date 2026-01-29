Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии

Биографии меняют и латвийцам

В случае с Эстонией один пользователь Википедии в англоязычных статьях изменил записи о месте рождения почти у 600 человек, указав, что они родились в Эстонской ССР, Советском Союзе. В одном из случаев такие правки вносились более 21 часа подряд, а сам пользователь охарактеризовал их как «исправление» истории Эстонии...

Литовское издание Lrytas сообщило о схожих действиях, в результате которых у ряда политиков место рождения было изменено на Литовскую ССР. В частности, это коснулось президента Гитанаса Науседы и бывшего президента Дали Грибаускайте.

...Латвия также не осталась в стороне. У ряда персон место рождения было изменено с «Латвия» на «Латвийская ССР, Советский Союз». Среди них — Эдгар Ринкевич, Эвика Силиня, Валдис Домбровскис, Эгил Левитс, Хелена Демакова, а также спортсмены, например Дайрис Бертанс, Сандис Озолиньш и Каспар Берзиньш.

Приближение к российскому историческому нарративу

Даже если речь идет лишь об отдельных биографических записях, они влияют на отражение истории стран Балтии в одном из самых широко используемых в мире источников информации. Латвия, Литва и Эстония юридически не прекращали своего существования и в период советской оккупации, поэтому формат «Латвийская ССР, Советский Союз» приближен к российскому историческому нарративу. Такие, на первый взгляд незначительные, элементы постепенно формируют «большой рассказ», влияя на восприятие людей.

Для этого не нужны резкие изменения — воздействие возможно и более медленным, менее заметным способом.

Википедию нередко критикуют за принципы формирования контента: статьи в ней может создавать и редактировать любой пользователь, независимо от уровня знаний в конкретной области. В случаях, когда возникают неясности или разногласия, их обычно пытаются решить путем обсуждения, чтобы выяснить позицию более широкого сообщества Википедии.

Такое обсуждение было инициировано и 26 октября прошлого года — пользователей призвали высказать мнение о том, как в биографических «окнах» отражать место рождения людей, родившихся на территории стран Балтии в периоды с 1940 по 1941 год и с 1944 по 1991 год, то есть во время советской оккупации...

Обсуждение завершилось решением, что «наиболее подходящим» вариантом является указание в биографическом «окне» города, соответствующей Советской Социалистической Республики и Советского Союза, например: Рига, Латвийская ССР, Советский Союз. При этом ранее обычно указывались только город и страна, например: Рига, Латвия.

На основании этого принципа, принятого в узком кругу, изменения продолжаются и сейчас. Пользователи из стран Балтии регулярно возвращают прежние формулировки, однако эти правки в очень короткие сроки отменяются со ссылкой на упомянутое обсуждение. Со стороны создается впечатление, что пользователи, выступающие за указание Советского Союза, «дежурят на посту» и реагируют на изменения почти мгновенно... без дополнительных пояснений эта информация создает впечатление, что эти люди являются гражданами Советского Союза, а не Латвии.