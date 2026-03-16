«В ближайшие 10 лет ничего не будет»: как жители Балтийского региона (не) готовятся к часу «Х»

Выводы таковы, что готовятся к часу "икс" примерно 1/4-1/5 жителей. Ситуация во всех городах, где велось исследование, то есть в Риге, Вильнюсе, Таллине, Хельсинки и в немецких городах на Балтике, в принципе схожа: население чувствует себя в безопасности и в основном не считает, что в ближайшие десять лет может возникнуть ситуация, когда им придётся активно действовать.

В результате уровень практической подготовки низок - лишь 20-25% населения этих городов готовы прожить 72 часа, используя запасы воды и продуктов, которые сами заготовили.

Ещё один вывод - различия в уровне информированности. В частности, жители Вильнюса, который находится ближе к российской (так!) границе, чаще бывают в курсе, где находятся укрытия, как действовать, если прозвучат сирены тревоги. Но и там готовность в материальном плане по-прежнему на критически низком уровне.

Откуда вблизи Вильнюса взялась российская граница, ведущий исследователь не уточнила. Возможно, это просто оговорка, а может быть, мы чего-то не знаем и проспали объединение Белоруссии с Россией?