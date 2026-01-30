Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

30 января, 2026

Новости Латвии

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники 1-го отдела Управления уголовной полиции Управления Государственной полиции Рижского региона 21 августа 2025 года задержали гражданку Республики Молдова, 1983 года рождения, которая в ходе досудебного расследования была признана подозреваемой. 23 августа в отношении задержанной женщины была применена мера пресечения – арест.

В ходе расследования было установлено, что 19 августа 2025 года около 2.49 часов ночи в домашних условиях в ванной комнате женщина родила ребенка, не сообщив об этом в службу неотложной медицинской помощи и не оказав новорожденному необходимую первичную помощь.

Через почти час, около 3:40, женщина завернула младенца в одеяло и унесла его, оставив на тротуаре между частными домами в Риге, на улице Festivāla. После того, как она бросила новорожденного, женщина вернулась в свое жилище и никому из служб не сообщила о случившемся до момента ее задержания.

В ходе расследования было установлено, что женщина не была готова взять на себя ответственность и заботу о ребенке, поэтому оставила его на улице.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 4 статьи 15 и части 2 статьи 117 Уголовного кодекса, а именно покушение на убийство с осознанием того, что лицо находится в беспомощном состоянии.

За совершение такого преступления предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

14:48

Важно

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

14:42

Важно

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

14:39

ЧП и криминал

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

14:34

Важно

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

14:27

Мнения

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

14:24

Важно

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

