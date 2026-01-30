На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники 1-го отдела Управления уголовной полиции Управления Государственной полиции Рижского региона 21 августа 2025 года задержали гражданку Республики Молдова, 1983 года рождения, которая в ходе досудебного расследования была признана подозреваемой. 23 августа в отношении задержанной женщины была применена мера пресечения – арест.

В ходе расследования было установлено, что 19 августа 2025 года около 2.49 часов ночи в домашних условиях в ванной комнате женщина родила ребенка, не сообщив об этом в службу неотложной медицинской помощи и не оказав новорожденному необходимую первичную помощь.

Через почти час, около 3:40, женщина завернула младенца в одеяло и унесла его, оставив на тротуаре между частными домами в Риге, на улице Festivāla. После того, как она бросила новорожденного, женщина вернулась в свое жилище и никому из служб не сообщила о случившемся до момента ее задержания.

В ходе расследования было установлено, что женщина не была готова взять на себя ответственность и заботу о ребенке, поэтому оставила его на улице.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 4 статьи 15 и части 2 статьи 117 Уголовного кодекса, а именно покушение на убийство с осознанием того, что лицо находится в беспомощном состоянии.

За совершение такого преступления предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без конфискации имущества.