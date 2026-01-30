Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Докатились! Латыши обнаружили в вакансиях на госпортале требование о знании… хинди (1)

Редакция PRESS 30 января, 2026 12:40

Важно 1 комментариев

Юрмальчанка Даце Линберга опубликовала в Facebook скриншот с портала вакансий Государственного агентства по трудоустройству. Она обнаружила, что на некоторые позиции уже  требуется знание... хинди.

"Мы еще не избавились от доминирования русского языка в общественном пространстве и на собеседованиях, но знание хинди и английского уже востребовано. Разве не нужно говорить на государственном языке? Как далеко это зайдет? Придется ли латышам, не знающим хинди, снова задумываться об отъезде, как это было в случае с незнанием русского? Для кого на самом деле создается этот рынок труда? Для кого эта страна? Что вы, предатели, делаете с Латвией?", - возмущена Даце.

Интересно, что требование о знании хинди понадобилось на вакансии - механика по починке велосипедов.

В комментариях люди шутили, что надо подождать с покупкой велосипеда, пока не выучишь хинди.

"Это сделано специально для того, чтобы в течение 30 дней в Латвии не удалось найти подходящего кандидата, и пришлось бы завозить кандидата из Индии. Я знаю, о чем говорю. Я работаю с иммиграционными делами", - написал в комментариях Андрей.

"Просто кантора ориентирована на студентов и службы доставки еды, многие клиенты говорят на хинди, так что нечего тут шум поднимать", - объясняет Матис.

Возмущенные жители потребовали объяснений от Центра госязыка и ответ получили следующий:

"Языковые требования в объявлениях о вакансиях напрямую связаны с трудовым законодательством и трудовыми нормами. Работодатель имеет право требовать знания иностранных языков только в том случае, если это объективно необходимо для выполнения конкретных должностных обязанностей. Соответствие этим требованиям контролируется Государственной инспекцией труда. В свою очередь, Центр госязыка контролирует использование государственного языка, обеспечивая соблюдение Закона о государственном языке и выполнение требований к использованию языка, установленных в нормативных актах".

