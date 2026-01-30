Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В одном из магазинов Лиепаи с клиенток потребовали… платы за вход

Редакция PRESS 30 января, 2026 13:24

Важно 0 комментариев

Жительница Лиепаи Лиене Геркена рассказала о недавнем инциденте в Лиепае, в торговом центре Kurzeme, где при входе в магазин Sportland продавщица потребовала плату за вход, если она девушка ничего не купит. Лиене поделилась этой историей в Facebook.

«Такая ситуация произошла вчера, когда девушки зашли посмотреть брюки, что нового, какие размеры, а потом вернуться в день зарплаты», — описывает ситуацию Лиене. То, что произошло дальше, просто шокирует: «Подошла женщина и сказала, что если она ничего не купит, то ей не разрешат войти, потому что им нужно мыть пол, и иначе они потребуют 5 евро».

«Они же не выдадут чек на это?», — риторически поинтересовалась женщина.

Женщина получила поддержку в интернете, но администрация магазина никак не отреагировала, хотя люди отмечали их в комментариях, чтобы сообщить о ситуации.

Большинство в историю не поверило. А некоторые предположили, что это инициатива самих работников и о ней руководство не знает.

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

