В одном из магазинов Лиепаи с клиенток потребовали… платы за вход

«Такая ситуация произошла вчера, когда девушки зашли посмотреть брюки, что нового, какие размеры, а потом вернуться в день зарплаты», — описывает ситуацию Лиене. То, что произошло дальше, просто шокирует: «Подошла женщина и сказала, что если она ничего не купит, то ей не разрешат войти, потому что им нужно мыть пол, и иначе они потребуют 5 евро».

«Они же не выдадут чек на это?», — риторически поинтересовалась женщина.

Женщина получила поддержку в интернете, но администрация магазина никак не отреагировала, хотя люди отмечали их в комментариях, чтобы сообщить о ситуации.

Большинство в историю не поверило. А некоторые предположили, что это инициатива самих работников и о ней руководство не знает.