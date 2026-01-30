Любишь засиживаться допоздна? Риск инфаркта и инсульта выше, чем ты думаешь

Исследование с участием сотен тысяч взрослых показало: у «сов» риск инфаркта или инсульта примерно на 16 процентов выше, чем у тех, кто встаёт рано. Причём речь не о редких ночных бдениях, а о постоянном образе жизни.

Поздний сон сбивает внутренние биологические часы. Организм живёт в одном ритме, а реальность — в другом. В итоге тело получает противоречивые сигналы: когда спать, когда есть, когда быть активным.

У тех, кто активен по ночам, чаще обнаруживают повышенное давление, проблемы с холестерином и уровнем сахара в крови. Плюс — нерегулярное питание, нехватка сна и вредные привычки, которые незаметно «прилипают» к ночному режиму.

Особенно заметной эта связь оказалась у женщин: поздний режим у них сильнее ассоциируется с ухудшением состояния сердца.

Интересно и другое. Среди «сов» почти вдвое чаще встречается общее плохое состояние сердечно-сосудистой системы — сразу по нескольким показателям, а не по одному.

При этом сами по себе «ночные люди» не обречены. Речь не о приговоре, а о наборе факторов, которые накапливаются со временем. Сон, еда, движение, привычки — всё это складывается в одну картину.

И главный вопрос здесь даже не во времени отхода ко сну.

А в том, насколько долго организм готов платить за жизнь против своих биологических часов.