Любишь засиживаться допоздна? Риск инфаркта и инсульта выше, чем ты думаешь

Редакция PRESS 30 января, 2026 14:21

Азбука здоровья 0 комментариев

Если ты живёшь по принципу «ночь — моё время», у врачей для тебя плохие новости. Люди, которые регулярно ложатся спать поздно, чаще сталкиваются с проблемами сердца и сосудов.

Исследование с участием сотен тысяч взрослых показало: у «сов» риск инфаркта или инсульта примерно на 16 процентов выше, чем у тех, кто встаёт рано. Причём речь не о редких ночных бдениях, а о постоянном образе жизни.

Поздний сон сбивает внутренние биологические часы. Организм живёт в одном ритме, а реальность — в другом. В итоге тело получает противоречивые сигналы: когда спать, когда есть, когда быть активным.

У тех, кто активен по ночам, чаще обнаруживают повышенное давление, проблемы с холестерином и уровнем сахара в крови. Плюс — нерегулярное питание, нехватка сна и вредные привычки, которые незаметно «прилипают» к ночному режиму.

Особенно заметной эта связь оказалась у женщин: поздний режим у них сильнее ассоциируется с ухудшением состояния сердца.

Интересно и другое. Среди «сов» почти вдвое чаще встречается общее плохое состояние сердечно-сосудистой системы — сразу по нескольким показателям, а не по одному.

При этом сами по себе «ночные люди» не обречены. Речь не о приговоре, а о наборе факторов, которые накапливаются со временем. Сон, еда, движение, привычки — всё это складывается в одну картину.

И главный вопрос здесь даже не во времени отхода ко сну.
А в том, насколько долго организм готов платить за жизнь против своих биологических часов.

 

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

Важно 14:48

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

Важно 14:42

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

ЧП и криминал 14:39

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

Важно 14:34

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

Мнения 14:27

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

Новости Латвии 14:26

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Важно 14:24

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

