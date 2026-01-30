Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Как сообщает The Guardian, мощный шторм обрушил значительную часть склона холма, на котором располагались жилые кварталы. Оползень оказался катастрофическим: в земле образовалась гигантская трещина протяжённостью около четырёх километров. Около 1500 человек в срочном порядке были эвакуированы из своих домов — для города с населением примерно 25 тысяч это означает удар почти по каждой семье.

Многие покинули опасную зону, уехав к родственникам, но сотни жителей оказались вынуждены ночевать на местной спортивной арене, превратившейся во временное убежище. Люди уезжали поспешно, забирая лишь документы и самое необходимое, оставляя дома, судьба которых теперь под вопросом.

И этот вопрос остаётся открытым. Пропасть продолжает расширяться, а власти с тревогой следят за тем, как земля медленно, но неотвратимо движется дальше. Под угрозой оказался исторический центр Нишеми — сердце города, его прошлое и культурная память.

«Это сокрушительный оползень, — заявил мэр Нишеми Массимилиано Конти, призвав жителей, находящихся за пределами оцепленных районов, не покидать свои дома. — Я не хочу, чтобы кто-либо относился к происходящему легкомысленно. К счастью, обошлось без жертв, но ущерб домам уже серьёзный».

По оценке специалистов, оползень носит так называемый «скользящий» характер. Подземная трещина на окраине города разделила два слоя породы. Верхний слой, насыщенный водой после нескольких дней непрерывных ливней, начал сползать вниз под собственным весом. Та же влага стала своего рода смазкой, ускорив и усилив движение земли.

И это, по мнению властей, лишь начало. Генеральный директор управления гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина предупредил: все дома в радиусе 50–70 метров от зоны разлома обречены на обрушение. Вопрос не в том, произойдёт ли это, а в том — когда.

С воздуха масштаб бедствия выглядит особенно пугающе. «На аэрофотоснимках было шокирующе видеть, как разрушается наш мост Нишеми, — рассказал Конти в интервью La Repubblica. — Ситуация критическая. Земля продолжает скрипеть и двигаться, а дождь мешает и спасательным работам, и техническим обследованиям».

Мэр не исключает и самого тяжёлого сценария — город может оказаться полностью отрезанным от внешнего мира. В Нишеми уже закрыты школы, остановлена работа магазинов и офисов. На месте продолжают работать геологи, а буферную зону вокруг разлома в целях безопасности расширили со 100 до 150 метров.

Ещё совсем недавно эта часть города была популярной обзорной площадкой с панорамным видом на окрестности. Теперь же здесь — зияющая пустота и трещины, которые с каждым днём становятся шире.

Циклон Гарри, обрушившийся на Италию на прошлой неделе, принёс не только проливные дожди, но и волны высотой до девяти метров. Стихия нанесла колоссальный ущерб Сицилии, Калабрии и Сардинии: разрушены дороги, берегозащитные сооружения, смыты пляжные постройки. Общий ущерб уже оценивается более чем в миллиард евро. Только Сицилия, по предварительным подсчётам, потеряла около 740 миллионов, и, как предупредил президент региона Ренато Шифани, эта сумма может вырасти вдвое.

Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение в южных регионах страны и уже выделило 100 миллионов евро на покрытие самых неотложных потребностей пострадавших территорий. Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи заявил, что в ближайшие дни будет принят межведомственный документ, который позволит приступить к восстановлению и реконструкции разрушенной инфраструктуры.

Тем временем некоторые итальянские политики предлагают радикальное решение: направить на помощь Нишеми миллиард евро, ранее заложенный на строительство Мессинского моста между Сицилией и материковой частью страны. Пока это лишь идея, но для города, который буквально сползает в пропасть, каждая такая инициатива может стать вопросом выживания.