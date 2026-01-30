Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Редакция PRESS 30 января, 2026 14:24

Важно 0 комментариев

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

Как сообщает The Guardian, мощный шторм обрушил значительную часть склона холма, на котором располагались жилые кварталы. Оползень оказался катастрофическим: в земле образовалась гигантская трещина протяжённостью около четырёх километров. Около 1500 человек в срочном порядке были эвакуированы из своих домов — для города с населением примерно 25 тысяч это означает удар почти по каждой семье.

Многие покинули опасную зону, уехав к родственникам, но сотни жителей оказались вынуждены ночевать на местной спортивной арене, превратившейся во временное убежище. Люди уезжали поспешно, забирая лишь документы и самое необходимое, оставляя дома, судьба которых теперь под вопросом.

И этот вопрос остаётся открытым. Пропасть продолжает расширяться, а власти с тревогой следят за тем, как земля медленно, но неотвратимо движется дальше. Под угрозой оказался исторический центр Нишеми — сердце города, его прошлое и культурная память.

«Это сокрушительный оползень, — заявил мэр Нишеми Массимилиано Конти, призвав жителей, находящихся за пределами оцепленных районов, не покидать свои дома. — Я не хочу, чтобы кто-либо относился к происходящему легкомысленно. К счастью, обошлось без жертв, но ущерб домам уже серьёзный».

По оценке специалистов, оползень носит так называемый «скользящий» характер. Подземная трещина на окраине города разделила два слоя породы. Верхний слой, насыщенный водой после нескольких дней непрерывных ливней, начал сползать вниз под собственным весом. Та же влага стала своего рода смазкой, ускорив и усилив движение земли.

И это, по мнению властей, лишь начало. Генеральный директор управления гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина предупредил: все дома в радиусе 50–70 метров от зоны разлома обречены на обрушение. Вопрос не в том, произойдёт ли это, а в том — когда.

С воздуха масштаб бедствия выглядит особенно пугающе. «На аэрофотоснимках было шокирующе видеть, как разрушается наш мост Нишеми, — рассказал Конти в интервью La Repubblica. — Ситуация критическая. Земля продолжает скрипеть и двигаться, а дождь мешает и спасательным работам, и техническим обследованиям».

Мэр не исключает и самого тяжёлого сценария — город может оказаться полностью отрезанным от внешнего мира. В Нишеми уже закрыты школы, остановлена работа магазинов и офисов. На месте продолжают работать геологи, а буферную зону вокруг разлома в целях безопасности расширили со 100 до 150 метров.

Ещё совсем недавно эта часть города была популярной обзорной площадкой с панорамным видом на окрестности. Теперь же здесь — зияющая пустота и трещины, которые с каждым днём становятся шире.

Циклон Гарри, обрушившийся на Италию на прошлой неделе, принёс не только проливные дожди, но и волны высотой до девяти метров. Стихия нанесла колоссальный ущерб Сицилии, Калабрии и Сардинии: разрушены дороги, берегозащитные сооружения, смыты пляжные постройки. Общий ущерб уже оценивается более чем в миллиард евро. Только Сицилия, по предварительным подсчётам, потеряла около 740 миллионов, и, как предупредил президент региона Ренато Шифани, эта сумма может вырасти вдвое.

Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение в южных регионах страны и уже выделило 100 миллионов евро на покрытие самых неотложных потребностей пострадавших территорий. Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи заявил, что в ближайшие дни будет принят межведомственный документ, который позволит приступить к восстановлению и реконструкции разрушенной инфраструктуры.

Тем временем некоторые итальянские политики предлагают радикальное решение: направить на помощь Нишеми миллиард евро, ранее заложенный на строительство Мессинского моста между Сицилией и материковой частью страны. Пока это лишь идея, но для города, который буквально сползает в пропасть, каждая такая инициатива может стать вопросом выживания.

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Загрузка

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

ЧП и криминал 14:39

ЧП и криминал 0 комментариев

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

Мнения 14:27

Мнения 0 комментариев

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
