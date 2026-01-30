Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

Редакция PRESS 30 января, 2026 10:07

Мнения 0 комментариев

LETA

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

И все же настал момент, когда тараканы аплодировали стоя. Это было на прошлой неделе, когда Хосам Абу Мери объявил, что доволен ходом строительства корпуса А2 больницы Страдиня.

Я помню в 2023 году было сформировано новое правительство Эвики Силини, министр финансов Арвил Ашераденс и министр здравоохранения Хосам Абу Мери посетили больницу Страдиня, осмотрели строительные работы, улыбались и делали селфи. Строители обещали завершить здание, но потребовали дополнительно 16 или 17 миллионов (из-за подорожания строительных материалов).

Прошло несколько недель, и все изменилось. Министр заявил, что строительная компания плохая, в подвале есть плесень, и правление больницыдолжно немедленно расторгнуть договор со строительной компанией.

Хосам Абу Мери решил расторгнуть договор со строительной компанией «Velve», именно Хосам Абу Мери потребовал от правления больницы расторгнуть договор, но когда правление указало, что расторжение договора будет плохим решением, он сменил совет больницы, заменив правление больницы на более послушное, и два года назад – 6 февраля 2024 года – договор со строителем был расторгнут.

Здесь я должен добавить, что суд уже постановил, что отстранение правления было незаконным. Суд пришел к выводу, что совет больницы отстранил бывших членов правления на основании субъективного критерия, а именно потери доверия, без конкретных доказательств нарушения полномочий бывшими членами правления, невыполнения обязанностей или нанесения ущерба интересам больницы.

Те, кто не верит, что это решение было политическим, могут найти соответствующий протокол заседания Кабинета министров — на этом заседании все пытались отговорить Хосама от таких действий, но он гордо продвигал расторжение договора.

Строители тогда требовали дополнительно 16 или 17 миллионов и обещали завершить строительство больницы до 1 февраля 2026 года. Если бы договор не был расторгнут, если бы тогда был найден компромисс, сегодня корпуса A2 больницы были бы готовы к открытию, директор больницы искал бы красно-бело-красную ленту и золотые ножницы, которыми сам Хосам Абу Мери открыл бы больницу под звуки фанфар, а все машины скорой помощи с тяжелыми пациентами были бы перенаправлены в новое отделение неотложной помощи, хирурги разных специальностей вошли бы в новые помещения, а мы со слезами на глазах простились бы с 2. операционной, построенной в 1914 году, в которой великолепно оперировал Пауль Страдиньш, в которой Эвалд Эзериетис вместе с московскими коллегами провел первую операцию на сердце в Латвии.

Над этой операционной была комната, из которой студенты могли наблюдать за операциями, но этой уникальной операционной уже более 100 лет, и было бы очень хорошо разместить в ней часть музея хирургии. Но этого не произойдет: благодаря Хосаму Абу Мери, наши выдающиеся хирурги продолжат оперировать в столетней операционной.

Итак, благодаря Хосаму Абу Мери строительство корпуса 2А больницы в феврале 2024 года было остановлено. Зато начался судебный процесс.

Ни строители, ни субподрядчики не получили полную оплату за проделанную работу. Большая часть строительных материалов, мебели, солнечных батарей, медицинского оборудования, инсталляций, которые были закуплены в то время, не сохранилась и окажется на свалке в Гетлини. В настоящее время – уже более двух лет – строительство остановлено, в подвалах широко распространилась плесень, в здания проникает вода, эксперты считают, что в этих зданиях больше никогда не смогут разместить больницу.

Ущерб, нанесенный Хосамом Абу Мери Латвийской Республике только в связи со строительством клинической университетской больницы имени Пауля Страдиня, по моему мнению, составляет от 100 до 200 миллионов, упрощенно 500 или 1000 евро с каждого жителя Латвии, включая бабушек и младенцев.

И все же мне говорят – что-то ведь делается. Министерство здравоохранения поручило строительство клинической университетской больницы имени Страдиня Государственному агентству недвижимости. Агентство недвижимости объявило открытый конкурс на завершение строительства нового корпуса A2, и в конкурсе приняли участие три строительные компании. Цены предложений варьируются от 101,55 млн евро до 133,65 млн евро без учета налога на добавленную стоимость. Срок выполнения строительных работ составляет 36 месяцев с момента подписания договора.

Я не совсем уверен, что вообще возможно построить больницу, завершив консервацию корпусов. В подвалах зданий течет река Марупите по древнему руслу, все патогенные вирусы, микробы, одноклеточные организмы и грибки, которые есть в больнице, поселились в неотапливаемых помещениях. Без опасений в эти корпуса можно было бы перенести Агенскалнский рынок, но что касается больницы – я не уверен.

Конечно, в предвыборной атмосфере необходима имитация действий, энергичная суета. Допустим, что через несколько лет здание будет построено, но для создания больничных стандартов потребуются еще миллионы, десятки миллионов. Но тогда вполне возможно, что никто и не вспомнит, благодаря кому корпус A2 больницы не был открыт 1 февраля 2026 года».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)
Важно

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая
Важно

Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии
Важно

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

Выбор редакции 10:17

Выбор редакции 0 комментариев

Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv

Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Как мороз может изменить наши цены на газ: Юрий Соколовский

Важно 10:09

Важно 0 комментариев

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

Читать

Мы уже на два поколения вперед рассеяли ненависть: экс-премьер Биркавс

Важно 10:03

Важно 0 комментариев

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Читать

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Мнения 09:55

Мнения 0 комментариев

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Читать

Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая

Важно 09:49

Важно 0 комментариев

В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

Читать

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Выбор редакции 09:41

Выбор редакции 0 комментариев

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

Читать