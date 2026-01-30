И все же настал момент, когда тараканы аплодировали стоя. Это было на прошлой неделе, когда Хосам Абу Мери объявил, что доволен ходом строительства корпуса А2 больницы Страдиня.

Я помню в 2023 году было сформировано новое правительство Эвики Силини, министр финансов Арвил Ашераденс и министр здравоохранения Хосам Абу Мери посетили больницу Страдиня, осмотрели строительные работы, улыбались и делали селфи. Строители обещали завершить здание, но потребовали дополнительно 16 или 17 миллионов (из-за подорожания строительных материалов).

Прошло несколько недель, и все изменилось. Министр заявил, что строительная компания плохая, в подвале есть плесень, и правление больницыдолжно немедленно расторгнуть договор со строительной компанией.

Хосам Абу Мери решил расторгнуть договор со строительной компанией «Velve», именно Хосам Абу Мери потребовал от правления больницы расторгнуть договор, но когда правление указало, что расторжение договора будет плохим решением, он сменил совет больницы, заменив правление больницы на более послушное, и два года назад – 6 февраля 2024 года – договор со строителем был расторгнут.

Здесь я должен добавить, что суд уже постановил, что отстранение правления было незаконным. Суд пришел к выводу, что совет больницы отстранил бывших членов правления на основании субъективного критерия, а именно потери доверия, без конкретных доказательств нарушения полномочий бывшими членами правления, невыполнения обязанностей или нанесения ущерба интересам больницы.

Те, кто не верит, что это решение было политическим, могут найти соответствующий протокол заседания Кабинета министров — на этом заседании все пытались отговорить Хосама от таких действий, но он гордо продвигал расторжение договора.

Строители тогда требовали дополнительно 16 или 17 миллионов и обещали завершить строительство больницы до 1 февраля 2026 года. Если бы договор не был расторгнут, если бы тогда был найден компромисс, сегодня корпуса A2 больницы были бы готовы к открытию, директор больницы искал бы красно-бело-красную ленту и золотые ножницы, которыми сам Хосам Абу Мери открыл бы больницу под звуки фанфар, а все машины скорой помощи с тяжелыми пациентами были бы перенаправлены в новое отделение неотложной помощи, хирурги разных специальностей вошли бы в новые помещения, а мы со слезами на глазах простились бы с 2. операционной, построенной в 1914 году, в которой великолепно оперировал Пауль Страдиньш, в которой Эвалд Эзериетис вместе с московскими коллегами провел первую операцию на сердце в Латвии.

Над этой операционной была комната, из которой студенты могли наблюдать за операциями, но этой уникальной операционной уже более 100 лет, и было бы очень хорошо разместить в ней часть музея хирургии. Но этого не произойдет: благодаря Хосаму Абу Мери, наши выдающиеся хирурги продолжат оперировать в столетней операционной.

Итак, благодаря Хосаму Абу Мери строительство корпуса 2А больницы в феврале 2024 года было остановлено. Зато начался судебный процесс.

Ни строители, ни субподрядчики не получили полную оплату за проделанную работу. Большая часть строительных материалов, мебели, солнечных батарей, медицинского оборудования, инсталляций, которые были закуплены в то время, не сохранилась и окажется на свалке в Гетлини. В настоящее время – уже более двух лет – строительство остановлено, в подвалах широко распространилась плесень, в здания проникает вода, эксперты считают, что в этих зданиях больше никогда не смогут разместить больницу.

Ущерб, нанесенный Хосамом Абу Мери Латвийской Республике только в связи со строительством клинической университетской больницы имени Пауля Страдиня, по моему мнению, составляет от 100 до 200 миллионов, упрощенно 500 или 1000 евро с каждого жителя Латвии, включая бабушек и младенцев.

И все же мне говорят – что-то ведь делается. Министерство здравоохранения поручило строительство клинической университетской больницы имени Страдиня Государственному агентству недвижимости. Агентство недвижимости объявило открытый конкурс на завершение строительства нового корпуса A2, и в конкурсе приняли участие три строительные компании. Цены предложений варьируются от 101,55 млн евро до 133,65 млн евро без учета налога на добавленную стоимость. Срок выполнения строительных работ составляет 36 месяцев с момента подписания договора.

Я не совсем уверен, что вообще возможно построить больницу, завершив консервацию корпусов. В подвалах зданий течет река Марупите по древнему руслу, все патогенные вирусы, микробы, одноклеточные организмы и грибки, которые есть в больнице, поселились в неотапливаемых помещениях. Без опасений в эти корпуса можно было бы перенести Агенскалнский рынок, но что касается больницы – я не уверен.

Конечно, в предвыборной атмосфере необходима имитация действий, энергичная суета. Допустим, что через несколько лет здание будет построено, но для создания больничных стандартов потребуются еще миллионы, десятки миллионов. Но тогда вполне возможно, что никто и не вспомнит, благодаря кому корпус A2 больницы не был открыт 1 февраля 2026 года».