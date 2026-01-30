Как будет защищаться Латвия в случае нападения России: Пуданс

Отвечая на вопрос о позиции НВС относительно того, нужно ли демонтировать рельсы у восточной границы, Пуданс сказал, что с тех пор, как существуют государственные планы обороны, в них предусмотрено, что в случае угрозы одной из задач является демонтаж или повреждение инфраструктуры мобильности и установка заграждений, чтобы не дать противнику преимуществ. Эти меры включают в себя и демонтаж железнодорожной инфраструктуры.

"Мы очень хорошо понимаем - хотя по железной дороге первый удар противника нанесен не будет, на ней затем будет базироваться снабжение сил противника на следующих этапах, если первый удар окажется успешным. Когда началось создание Балтийской линии обороны, нам были даны права планировать различные мероприятия и размещение препятствий в ряде мест, что уже сделано", - сказал командующий НВС.

Пуданс отметил, что у НВС есть планы действий на случай военной угрозы - что будет предпринято в отношении железной дороги, когда противник уже напал или близок к тому, чтобы осуществить нападение. В то же время НВС призывают другие стороны провести оценку и разработать более детальный план - при каких условиях, кто и какие решения будет принимать.

На вопрос о том, хватит ли в случае угрозы времени, чтобы демонтировать рельсы, командующий НВС ответил, что это и есть главный вопрос и понять это можно, отрабатывая различные сценарии на учениях и тестируя возможности НВС.

Министр обороны Андрис Спрудс на этой неделе сообщил на Латвийском телевидении, что в настоящее время ведется работа над детальным планом, чтобы в случае необходимости немедленно обеспечить непроходимость автомобильных и железных дорог у восточной границы.

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня сообщила журналистам, что вопрос о железнодорожных путях в направлении России неформально обсуждался и в правительстве.