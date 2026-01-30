Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как будет защищаться Латвия в случае нападения России: Пуданс

30 января, 2026 09:42

LETA

Первый удар потенциального противника не будет осуществляться по железной дороге, однако на железнодорожную инфраструктуру будет опираться снабжение сил противника на последующих этапах, если первый удар окажется успешным, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

Отвечая на вопрос о позиции НВС относительно того, нужно ли демонтировать рельсы у восточной границы, Пуданс сказал, что с тех пор, как существуют государственные планы обороны, в них предусмотрено, что в случае угрозы одной из задач является демонтаж или повреждение инфраструктуры мобильности и установка заграждений, чтобы не дать противнику преимуществ. Эти меры включают в себя и демонтаж железнодорожной инфраструктуры.

"Мы очень хорошо понимаем - хотя по железной дороге первый удар противника нанесен не будет, на ней затем будет базироваться снабжение сил противника на следующих этапах, если первый удар окажется успешным. Когда началось создание Балтийской линии обороны, нам были даны права планировать различные мероприятия и размещение препятствий в ряде мест, что уже сделано", - сказал командующий НВС.

Пуданс отметил, что у НВС есть планы действий на случай военной угрозы - что будет предпринято в отношении железной дороги, когда противник уже напал или близок к тому, чтобы осуществить нападение. В то же время НВС призывают другие стороны провести оценку и разработать более детальный план - при каких условиях, кто и какие решения будет принимать.

На вопрос о том, хватит ли в случае угрозы времени, чтобы демонтировать рельсы, командующий НВС ответил, что это и есть главный вопрос и понять это можно, отрабатывая различные сценарии на учениях и тестируя возможности НВС.

Министр обороны Андрис Спрудс на этой неделе сообщил на Латвийском телевидении, что в настоящее время ведется работа над детальным планом, чтобы в случае необходимости немедленно обеспечить непроходимость автомобильных и железных дорог у восточной границы.

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня сообщила журналистам, что вопрос о железнодорожных путях в направлении России неформально обсуждался и в правительстве.

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии
Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)
Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая
Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv

Читать
Как мороз может изменить наши цены на газ: Юрий Соколовский

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

Читать

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

Читать

Мы уже на два поколения вперед рассеяли ненависть: экс-премьер Биркавс

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Читать

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Читать

Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая

В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

Читать

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

Читать