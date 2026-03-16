Отдельные самоуправления отказались от финансирования ЕС на убежища: почему? (1)

По мнению Государственного контроля, в Латвии до полномасштабного вторжения России в Украину гражданской обороной никто не занимался. Прошло уже четыре года войны в Украине, но в Латвии до сих пор почти нет полностью оборудованных убежищ, а некоторые самоуправления отказываются от софинансирования Европейского союза (ЕС) на их строительство.

В самом густонаселенном городе - Риге - до сих пор нет полностью оборудованных и хорошо оснащенных убежищ. Первые такие убежища 3-й категории ожидаются в начале осени, сообщил руководитель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш.

Рига подала заявки на 146 подвалов, которые планируется переоборудовать в убежища к 2029 году. В настоящее время город ожидает разрешения от Центрального агентства финансов и договоров (ЦАФД), поскольку только тогда можно будет предпринять дальнейшие шаги.

Кабинет министров надеется оборудовать 570 убежищ за средства Европейского фонда развития регионов. 117 из них находятся в государственной собственности, а 453 в ведении самоуправлений. Однако самоуправления подали заявки не на все эти объекты.

В настоящее время договоры заключены на 25 объектов. Случай Резекне особенный. Самоуправление подало заявку на шесть объектов для софинансирования из европейского фонда, и ЦАФД уже одобрило эту заявку, но Резекне отозвал ее из-за финансового положения самоуправления.

Теперь ответственные лица надеются, что Резекне повторно подаст заявку на эти подвалы.

Далек от желаемого результата и Даугавпилс, второй по величине город Латвии. В Даугавпилсе необходимо было подать заявки на 19 объектов, подано 10.

Ливанский край не подал ни одной заявки, заявив, что не может брать на себя большие финансовые обязательства.

Неизвестно, сколько человек поместится в этих 570 государственных и муниципальных убежищах, которые планируется модернизировать.

Во всех убежищах, которые, с точки зрения Государственной пожарно-спасательной службы, полностью или частично соответствуют критериям третьей категории, могли бы поместиться примерно 540 000 человек, или около 25% населения Латвии.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

