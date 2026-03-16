Простой анализ крови может обнаружить опухоль мозга! Учёные сделали неожиданный прорыв

Новый метод основан на поиске двух особых белков в крови, которые появляются при развитии опухоли мозга. По этим маркерам можно не только заметить болезнь, но и наблюдать, как она реагирует на лечение.

Сегодня диагностика таких опухолей — сложная и тяжёлая процедура. Пациентам часто приходится проходить МРТ, операции и биопсии, чтобы подтвердить диагноз. Новый анализ крови может стать гораздо более простым и быстрым способом понять, есть ли серьёзная проблема.

Особенно важен тест для выявления глиобластомы — одной из самых агрессивных форм опухоли мозга.

Интересно, что во время наблюдений учёные заметили ещё одну деталь. Уровень обнаруженных белков менялся вместе с состоянием пациента. Когда опухоль росла, показатели увеличивались, а во время лечения могли снова снижаться.

Это означает, что врачи смогут буквально следить за поведением опухоли по анализу крови.

Есть и ещё одна возможная польза. Такой тест может помочь понять, кому действительно нужно делать МРТ. Например, если человек несколько раз приходит к врачу с сильными головными болями, анализ крови сможет показать, стоит ли срочно проверять мозг.

Учёные надеются, что в будущем подобный тест станет таким же простым, как быстрые тесты на инфекции — небольшая капля крови и результат.

Если дальнейшие испытания подтвердят результаты, новая технология может серьёзно изменить то, как врачи ищут и контролируют опухоли мозга.





