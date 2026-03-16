Самая важная новость в стране: запретим телефоны в начальных школах!? Серьезно? Вам действительно кажется, что самое большое бедствие Латвии — это пятиклассник, который на перемене играет в «Roblox»?

Пока вы гоняете детей, тем временем:

- Предприниматели терпят крах, потому что налоговая политика — это непредсказуемый кошмар.

- Инвестиции обходят нас стороной, потому что бюрократия непробиваема.

-Продолжается бесконтрольное закачивание бюджетных денег в Rail Baltica и airBaltic — это почти преступление!

- Скачки цен и инфляция доводят до отчаяния тысячи семей.

Но наши «стратеги» сознательно ставят на повестку дня псевдопроблемы, лишь бы не пришлось говорить о том, что экономика страны находится в реанимации, а у правящих нет ни малейшего представления, как ее оживить!?

Это сознательный обман общества и отвлечение внимания. Пока мы спорим о мобильных телефонах, «Единство» продолжает имитировать работу и тратить наши налоги на бессмысленные заседания.

Может, пора ограничить не детские телефоны, а доступ «Единства» и «Прогрессивных» к власти, пока они не развалили страну окончательно? А то, смотрю, идеи начинают заканчиваться".