Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

На весь магазин — одна кассирша: покупатели жалуются на сервис Rimi (4)

Редакция PRESS 17 марта, 2026 09:12

Выбор редакции 4 комментариев

LETA

С появлением касс самообслуживание в магазинах сократилось число работников. А между тем, многие пенсионеры не справляются с такими кассами и вынуждены искать помощи у единственного кассира, к которому выстраиваются огромные очереди. 

И даже если человек успешно справляется с кассой самообслуживания, часто возникают вопросы, которые способен решить только работник - один на всех. 

«Я часто замечаю, что у многих касс и на кассах самообслуживания работает всего 1–2 сотрудника, даже в субботу. Нам, покупателям, приходится самим решать многие вопросы, а если нужна помощь, её получить сложно — у сотрудников просто нет возможности обслужить всех. Не понимаю, как такой большой магазин может работать с таким малым количеством кассиров. Вы — крупная компания и, на мой взгляд, могли бы позволить себе нанять больше сотрудников», — пишет в соцсети Threads Роландс Дрипе, упрекая Rimi.

Смотреть в Threads

 

 

С ним согласны и другие пользователи.

 «Это уже пятая запись за последние дни от разных людей, поэтому проблема явно существует. Дело в отношении компании к персоналу, которого, по сути, не считают полноценными людьми. Это многое говорит о настоящих ценностях компании. Им, похоже, главное — «выжать максимум» из того несчастного человека, который стоит у этих проблемных касс самообслуживания», — отмечает один комментатор.

«Довольно часто в магазинах Rimi, не только в мини-магазинах, но и в крупных супермаркетах, бывает так, что на весь магазин работает только одна кассирша. Она одновременно обслуживает кассы самообслуживания и обычную кассу. Один раз я наблюдал такую ситуацию после шести часов вечера», — пишет другой пользователь.

При этом есть и те, кто считает это незначительной проблемой.

«Ну, у каждого свои проблемы… В жизни действительно могут быть гораздо более серьёзные вещи, чем сравнительно короткое время, проведённое в ожидании помощи от сотрудника. Понимаю, что этим «принцессам» тяжело на душе, но, честно говоря, я рад, что это самая большая проблема в их жизни, с которой приходится иметь дело», — пишет Лаура.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Важно 18:15

Важно 4 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 4 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 18:06

Важно 4 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 4 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Животные 17:41

Животные 4 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Важно 17:35

Важно 4 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 4 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать