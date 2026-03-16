Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

До конца октября: airBaltic отменила рейсы в Дубай до конца октября

Редакция PRESS 16 марта, 2026 12:54

Новости Латвии

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" отменила все рейсы в Дубай и обратно до конца октября в связи с ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

Чтобы смягчить влияние ситуации на планы клиентов, "airBaltic" предлагает пассажирам возможность бесплатно выбрать альтернативный рейс в один из более чем 80 пунктов назначения.

Самолет, запланированный для полетов в Дубай, будет выполнять рейсы по другим популярным направлениям в Испании и на Кипре. Авиакомпания добавила дополнительные рейсы в Аликанте (Испания) с 23 апреля по 27 августа, Ларнаку (Кипр) со 2 мая по 17 октября, Барселону (Испания) с 18 апреля по 29 августа, Мадрид (Испания) с 4 мая по 31 августа и Тенерифе (Канарские острова) со 2 сентября по 23 октября.

Пассажиры, которые уже забронировали рейсы в Дубай или из него до конца октября 2026 года и хотят изменить бронирование, перенеся свой рейс на другое направление, могут связаться с авиакомпанией по телефону +371 67280422 или по электронной почте bt@airbaltic.com.

Для более оперативного обслуживания авиакомпания предлагает пассажирам, чей вылет запланирован на ближайшее время - март, апрель и май - связаться с авиакомпанией в первую очередь.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать