До конца октября: airBaltic отменила рейсы в Дубай до конца октября

Чтобы смягчить влияние ситуации на планы клиентов, "airBaltic" предлагает пассажирам возможность бесплатно выбрать альтернативный рейс в один из более чем 80 пунктов назначения.

Самолет, запланированный для полетов в Дубай, будет выполнять рейсы по другим популярным направлениям в Испании и на Кипре. Авиакомпания добавила дополнительные рейсы в Аликанте (Испания) с 23 апреля по 27 августа, Ларнаку (Кипр) со 2 мая по 17 октября, Барселону (Испания) с 18 апреля по 29 августа, Мадрид (Испания) с 4 мая по 31 августа и Тенерифе (Канарские острова) со 2 сентября по 23 октября.

Пассажиры, которые уже забронировали рейсы в Дубай или из него до конца октября 2026 года и хотят изменить бронирование, перенеся свой рейс на другое направление, могут связаться с авиакомпанией по телефону +371 67280422 или по электронной почте bt@airbaltic.com.

Для более оперативного обслуживания авиакомпания предлагает пассажирам, чей вылет запланирован на ближайшее время - март, апрель и май - связаться с авиакомпанией в первую очередь.