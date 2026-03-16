Из-за паводка закрыта дорога в Екабпилсском крае

Остров Сакас расположен между Даугавой и рекой Сака.

Екабпилсское краевое самоуправление призывает жителей, особенно проживающих в зонах риска затопления, своевременно подготовиться к возможным паводкам и быть в курсе плана действий на случай угрозы.

Ранее сообщалось, что на большей части рек Латвии уже прошел ледоход, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ледяной покров сохраняется лишь на отдельных участках рек, причём лёд приподнят, оторван от берегов и значительно потерял прочность. Ледяной покров ещё остаётся в верхнем течении Даугавы и в Плявинском водохранилище.

С выходом льда уровень воды в реках стабилизировался. На этой неделе уровень воды в реках в основном будет понижаться, однако в Даугаве ожидается повышение уровня воды.