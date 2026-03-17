Инцидент произошёл 15 марта, в субботу, с поездом Рига-Даугавпилс, отъехавшим от Риги в 21.01. Прибытие в Даугавпилс планировалось в 0:12, но что-то пошло не так.

"Примерно в 21:40 по техническим причинам поезд встал. Запасной состав из Риги выехал только в 23:43. (Через 2 часа)", - рассказывает Элизабете.

Женщина позвонила знакомому кондуктору, который работает в Риге, чтобы понять, что теперь делать. И выяснилось, что на предприятии вообще нет должности дежурного машиниста. Есть только машинист на подмену, которого нужно вызывать из дома. Поэтому в случае аварии другой поезд приедет очень нескоро.

"Поезд начал двигаться через 3,5 часа. Как вы думаете, это нормально? Может пора начать проверку на предприятии? Как такое в Европе возможно, если хорошо знают, что техника у них советская и не надёжная, которая может подвести в любой момент?", - возмущается пассажирка.

Отметим также, что в поезде Рига-Даугавпилс часто пассажиров больше, чем сидячих мест. А теперь представьте, сколько часов пришлось стоять таким пассажирам.