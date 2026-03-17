Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Дежурного машиниста просто нет: люди полночи добирались в Даугавпилс из-за поломки поезда (1)

17 марта, 2026 08:45

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

Читательница press.lv рассказала о возмутительной ситуации на железной дороге. Она ехала вечерним поездом Рига-Даугавпилс, который в пути сломался. В результате люди полночи добирались до дома, потому что как оказалось дежурного машиниста в АО «Pasažieru vilciens» просто нет.

Инцидент произошёл 15 марта, в субботу, с поездом Рига-Даугавпилс, отъехавшим от Риги в 21.01. Прибытие в Даугавпилс планировалось в 0:12, но что-то пошло не так.

"Примерно в 21:40 по техническим причинам поезд встал. Запасной состав из Риги выехал только в 23:43. (Через 2 часа)", - рассказывает Элизабете.

Женщина позвонила знакомому кондуктору, который работает в Риге, чтобы понять, что теперь делать. И выяснилось, что на предприятии вообще нет должности дежурного машиниста. Есть только машинист на подмену, которого нужно вызывать из дома. Поэтому в случае аварии другой поезд приедет очень нескоро.

"Поезд начал двигаться через 3,5 часа. Как вы думаете, это нормально? Может пора начать проверку на предприятии? Как такое в Европе возможно, если хорошо знают, что техника у них советская и не надёжная, которая может подвести в любой момент?", - возмущается пассажирка.

Отметим также, что в поезде Рига-Даугавпилс часто пассажиров больше, чем сидячих мест. А теперь представьте, сколько часов пришлось стоять таким пассажирам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать