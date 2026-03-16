Весна атакует! Врачи рассказали, как усмирить сезон чихания

Редакция PRESS 16 марта, 2026 12:25

Азбука здоровья 0 комментариев

Знакомая картина: только зацвели деревья — и начинается. Насморк, слезящиеся глаза, бесконечные чихи и ощущение, будто в голове включили вентилятор с пыльцой. Весна для многих людей означает не только солнце и зелень, но и сезон аллергии.

Главный виновник — пыльца деревьев. Именно она чаще всего вызывает весенние аллергические реакции. Причём проблема может усиливаться из-за капризной погоды: когда температура резко меняется, растения начинают опыляться рывками, и в воздухе накапливается ещё больше аллергенов.

Особенно тяжело бывает в сухие и ветреные дни — ветер легко разносит пыльцу на большие расстояния.

Симптомы знакомы миллионам людей:
заложенный или текущий нос, зуд в глазах, кашель, першение в горле, головные боли и даже сильная усталость. Некоторые признаются, что в разгар аллергии им трудно сосредоточиться и нормально выспаться.

Но есть и хорошие новости. Несколько простых привычек могут заметно облегчить жизнь.

Первое — держать окна закрытыми, как дома, так и в машине. Весенний ветер может приносить в квартиру огромное количество пыльцы.

Второе — чаще менять постельное бельё и убирать дом. Аллергены легко оседают на тканях и пыли.

Третье — мыться и переодеваться после улицы. На волосах и одежде пыльца задерживается очень легко.

Есть и неожиданный источник аллергенов — домашние животные. После прогулки они могут приносить на шерсти целую «коллекцию» пыльцы.

Врачи также напоминают, что популярные «народные» средства вроде мёда или травяных чаёв не всегда помогают. Более того, у некоторых людей травяные добавки могут вызвать ещё более сильную аллергическую реакцию.

Поэтому если весенние симптомы становятся слишком тяжёлыми — иногда лучше не терпеть, а обсудить проблему со специалистом.

Потому что для одних людей весна — это просто цветение.
А для других — настоящий сезон чихания.
 
 
 

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

