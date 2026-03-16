Весна атакует! Врачи рассказали, как усмирить сезон чихания

Главный виновник — пыльца деревьев. Именно она чаще всего вызывает весенние аллергические реакции. Причём проблема может усиливаться из-за капризной погоды: когда температура резко меняется, растения начинают опыляться рывками, и в воздухе накапливается ещё больше аллергенов.

Особенно тяжело бывает в сухие и ветреные дни — ветер легко разносит пыльцу на большие расстояния.

Симптомы знакомы миллионам людей:

заложенный или текущий нос, зуд в глазах, кашель, першение в горле, головные боли и даже сильная усталость. Некоторые признаются, что в разгар аллергии им трудно сосредоточиться и нормально выспаться.

Но есть и хорошие новости. Несколько простых привычек могут заметно облегчить жизнь.

Первое — держать окна закрытыми, как дома, так и в машине. Весенний ветер может приносить в квартиру огромное количество пыльцы.

Второе — чаще менять постельное бельё и убирать дом. Аллергены легко оседают на тканях и пыли.

Третье — мыться и переодеваться после улицы. На волосах и одежде пыльца задерживается очень легко.

Есть и неожиданный источник аллергенов — домашние животные. После прогулки они могут приносить на шерсти целую «коллекцию» пыльцы.

Врачи также напоминают, что популярные «народные» средства вроде мёда или травяных чаёв не всегда помогают. Более того, у некоторых людей травяные добавки могут вызвать ещё более сильную аллергическую реакцию.

Поэтому если весенние симптомы становятся слишком тяжёлыми — иногда лучше не терпеть, а обсудить проблему со специалистом.

Потому что для одних людей весна — это просто цветение.

А для других — настоящий сезон чихания.





