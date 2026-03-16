Как оказаться на обеде в Италии или Франции, никуда не улетая? 16 марта, 2026 13:23

Veikals "Maxima XXX" K.Ulmaņa gatvē.

Зайдите в магазины Maxima Latvija до 23 марта – здесь до 23 марта проходят Дни Средиземноморья! Здесь вы найдете все, что буквально просится на стол: морепродукты, пасты, консервы, самые разные соусы, специи, рыбу, фрукты и овощи, мясные деликатесы – многое из того, что составляет основу любимой во всем мире средиземноморской кухни.

Есть и акции! Представьте, свежие устрицы Premium Well Done (6 штук в упаковке) можно сейчас купить всего за 6,99 евро - это скидка 50%. Вкусного и редкого для Латвии реально много: креветки, дорада, самые разные соусы, изысканные сыры и пасты, десерты. Фрукты и зелень – чего только нет: идите и покупайте! Даже посуда есть особенная.

Как известно, итальянская и французская кухни, соединив свои лучшие черты с испанскими и алжирскими рецептами, родили миру знаменитый средиземноморский стол, который вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Вдохновившись вкусами и ароматами этого региона, гастрономический посланник Maxima Latvija -- известный шеф-повар Лаурис Алексеевс делится рецептом, который понравится многим.

«Средиземноморская кухня — отличное вдохновение для весеннего меню: в ней преобладают свежая рыба, цитрусовые, оливковое масло и ароматные травы, благодаря которым получаются легкие и свежие блюда. Эти вкусы легко попробовать и в Латвии — особенно сейчас, когда в магазинах Maxima Latvija до 23 марта проходят Дни Средиземноморья с широким ассортиментом продуктов этого региона.

Одно из блюд, которое очень советую приготовить, — это филе тунца с винегретным соусом из карамелизированного апельсина, зернистой горчицы и с зеленой фасолью, обжаренной в сливочном масле», — говорит Лаурис Алексеевс.

Филе тунца с винегретным соусом из карамелизированного апельсина и зелёной фасолью

На 2 порции надо: 250–300 г свежего филе тунца. Для соуса: половинка апельсина; 1 ч. л. зернистой горчицы; 1 ст. л. белого винного уксуса; 1 ч. л. сахара; 60 мл оливкового масла; соль и черный перец — по вкусу.

Для гарнира: 200 г свежей зеленой фасоли; 2 зубчика чеснока; 50 г сливочного масла; 6 филе анчоусов: 2 веточки свежего базилика; сок четвертинки лимона.

Как готовить:

Апельсин нарежьте ломтиками и обжарьте на сухой сковороде до появления легкой поджаристой корочки. Добавьте сахар и перемешивая, пока не образуется легкая карамель. В чашу блендера влейте оливковое масло, добавьте зернистую горчицу, белый винный уксус, соль и перец. Положите карамелизированный апельсин (вместе с кожурой) и взбейте до однородного соуса. Зеленую фасоль бланшируйте в кипящей воде в течение 1 минуты. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте филе анчоусов и измельченный чеснок. Когда анчоусы начнут распускаться в масле, добавьте фасоль и слегка обжарьте все вместе около 1 минуты. Дополнительно солить не нужно — анчоусы придадут блюду достаточную соленость. После обжаривания добавьте к фасоли немного свежего лимонного сока и листья базилика. Филе тунца обжаривайте на очень горячей сковороде примерно по 20 секунд с каждой стороны, чтобы внутри рыба осталась сочной. Подавая, полейте тунец апельсиново-винегретным соусом.

… Средиземноморская кухня – это просто, ярко, ароматно и вкусно. Ее рецепты были известны уже давно, да и в ее состав входят кулинарные традиции более чем 15 стран. Греческая, испанская, испанская, турецкая, кипрская, итальянская, марокканская и португальская – вот какие кухни формируют базу средиземноморского рациона. Щедрая и изысканная, эта кухня отлично сочетает в себе простоту и утонченность, питательность и рациональность.

Maxima Latvija в этот раз радует широким продуманным предложением продуктов Средиземноморья, которые сделают наши домашние трапезы еще более разнообразными и доставляющими гастрономическое удовольствие. И не нужно себе в этом удовольствии отказывать, тем более, что можно воспользоваться также и акционными предложениями.

Катя МАКС.

