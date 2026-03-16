Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Как оказаться на обеде в Италии или Франции, никуда не улетая?

16 марта, 2026 13:23

Veikals "Maxima XXX" K.Ulmaņa gatvē.

Зайдите в магазины Maxima Latvija до 23 марта – здесь до 23 марта проходят Дни Средиземноморья! Здесь вы найдете все, что буквально просится на стол: морепродукты, пасты, консервы, самые разные соусы, специи, рыбу, фрукты и овощи, мясные деликатесы – многое из того, что составляет основу любимой во всем мире средиземноморской кухни.

Есть и акции! Представьте, свежие устрицы Premium Well Done (6 штук в упаковке) можно сейчас купить всего за 6,99 евро - это скидка 50%. Вкусного и редкого для Латвии реально много: креветки, дорада, самые разные соусы, изысканные сыры и пасты, десерты. Фрукты и зелень – чего только нет: идите и покупайте! Даже посуда есть особенная.

Как известно, итальянская и французская кухни, соединив свои лучшие черты с испанскими и алжирскими рецептами, родили миру знаменитый средиземноморский стол, который вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Вдохновившись вкусами и ароматами этого региона, гастрономический посланник Maxima Latvija -- известный шеф-повар Лаурис Алексеевс делится рецептом, который понравится многим.

«Средиземноморская кухня — отличное вдохновение для весеннего меню: в ней преобладают свежая рыба, цитрусовые, оливковое масло и ароматные травы, благодаря которым получаются легкие и свежие блюда. Эти вкусы легко попробовать и в Латвии — особенно сейчас, когда в магазинах Maxima Latvija до 23 марта проходят Дни Средиземноморья с широким ассортиментом продуктов этого региона.

Одно из блюд, которое очень советую приготовить, — это филе тунца с винегретным соусом из карамелизированного апельсина, зернистой горчицы и с зеленой фасолью, обжаренной в сливочном масле», — говорит Лаурис Алексеевс.

Шеф-повар Лаурис Алексеевс

Филе тунца с винегретным соусом из карамелизированного апельсина и зелёной фасолью

На 2 порции надо: 250–300 г свежего филе тунца. Для соуса: половинка апельсина; 1 ч. л. зернистой горчицы; 1 ст. л. белого винного уксуса; 1 ч. л. сахара; 60 мл оливкового масла; соль и черный перец — по вкусу.

Для гарнира: 200 г свежей зеленой фасоли; 2 зубчика чеснока; 50 г сливочного масла; 6 филе анчоусов: 2 веточки свежего базилика; сок четвертинки лимона.

Как готовить:

  1. Апельсин нарежьте ломтиками и обжарьте на сухой сковороде до появления легкой поджаристой корочки. Добавьте сахар и перемешивая, пока не образуется легкая карамель.
  2. В чашу блендера влейте оливковое масло, добавьте зернистую горчицу, белый винный уксус, соль и перец. Положите карамелизированный апельсин (вместе с кожурой) и взбейте до однородного соуса.
  3. Зеленую фасоль бланшируйте в кипящей воде в течение 1 минуты.
  4. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте филе анчоусов и измельченный чеснок.
  5. Когда анчоусы начнут распускаться в масле, добавьте фасоль и слегка обжарьте все вместе около 1 минуты. Дополнительно солить не нужно — анчоусы придадут блюду достаточную соленость.
  6. После обжаривания добавьте к фасоли немного свежего лимонного сока и листья базилика.
  7. Филе тунца обжаривайте на очень горячей сковороде примерно по 20 секунд с каждой стороны, чтобы внутри рыба осталась сочной.
  8. Подавая, полейте тунец апельсиново-винегретным соусом.

… Средиземноморская кухня – это просто, ярко, ароматно и вкусно. Ее рецепты были известны уже давно, да и в ее состав входят кулинарные традиции более чем 15 стран. Греческая, испанская, испанская, турецкая, кипрская, итальянская, марокканская и португальская – вот какие кухни формируют базу средиземноморского рациона. Щедрая и изысканная, эта кухня  отлично сочетает в себе простоту и утонченность, питательность и рациональность.

Maxima Latvija в этот раз радует широким продуманным предложением продуктов Средиземноморья, которые сделают наши домашние трапезы еще более разнообразными и доставляющими гастрономическое удовольствие.  И не нужно себе в этом удовольствии отказывать, тем более, что можно воспользоваться также и акционными предложениями.

Катя МАКС.

Справка. Не забудьте  взять в магазин карту лояльности Paldies (о безопасности и обновлении карты – на https://www.maxima.lv/datu-drosiba)!

Большой перечень продуктов Дня Средиземноморской кухни можно найти в журнале предприятия Maxima Latvija и странички в Интернете: www.maxima.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать