Перебравшиеся в Белоруссию бывшие жители Латвии рассказывают на платформах TikTok и YouTube, что с момента вступления Латвии в Европейский союз якобы все разрушено, а зарплаты составляют максимум 800 евро. В то же время латышская блогерка, живущая в Великобритании, утверждает, что богатые страны дают кредиты Украине, а Латвия деньги «непатриотично жертвует».

Один из популярных в социальных сетях перебежчиков в Белоруссию — блогер с псевдонимом Maksometr, настоящее имя которого Максим Линич. Он называет Латвию «русской землей» и не стесняется заявлять, что хотел бы, чтобы этой страны не существовало. Блогер регулярно распространяет ложную информацию о Латвии, восхваляет жизнь в Белоруссии, ее диктатора Александра Лукашенко и российские войска.

Его самые популярные видео в TikTok набирают сотни тысяч просмотров. На YouTube у него более 170 000 подписчиков. Более года назад в Латвии Линича объявили в розыск по подозрению в прославлении военных преступлений России, а также в разжигании национальной и этнической ненависти к латышам.

Одно из его видео на TikTok о высоких счетах за отопление в Латвии собрало более 200 тысяч просмотров. Блогер также говорил о плохой и небезопасной Европе и упоминал, о том, что слышал от некоторых белорусов о желании вступить в Европейский союз.

«Не дай бог, если Беларусь вступит в ЕС, вам будет хуже, чем в Латвии. У вас все будет разрушено. Латвия уже 20 лет в ЕС. Полное дерьмо. Латыши и русские плюются», — говорил блогер в видео.

Это, конечно, неправда, пишет LSM. Блогер умолчал о том, что ВВП Латвии рос как до вступления в ЕС, так и после него. Также в его видео не упоминается, что ВВП Латвии выше, чем у Белоруссии.

Нет также оснований утверждать, что в Латвии люди плюются по поводу членства страны в ЕС. Согласно опросу «Евробарометра», опубликованному в 2026 году, лишь 7% жителей оценивают членство Латвии в ЕС отрицательно, тогда как большинство (69%) оценивают это положительно.

Блогер также повторял кремлевский миф о разрушенной латвийской промышленности, и говорил о зарплатах в Латвии. По словам пропагандиста, в Латвии мало людей зарабатывают 1000 долларов в месяц, что в евро составляет около 865 евро.

О зарплатах говорил и другой пропагандист из Латвии, переехавший в Белоруссию, Дмитрий Матаев. «Внимание — вопрос! Нужна ли латвийскому обществу такая власть, если она одной рукой дает доходы в 500–600 евро, максимум 800 евро, а другой рукой выставляет высокие счета за отопление, когда половина доходов людей зимой уходит на коммунальные платежи», — говорится в видео.

В Латвии медиана зарплаты в 2025 году составляла 1462 евро до уплаты налогов, то есть 1117 евро после налогов. Следовательно, пропагандисты неправы относительно размера зарплат. Для сравнения: согласно официальной статистике, медиана зарплаты в Белоруссии была чуть более 600 евро до уплаты налогов.

Про коммунальные платежи блогер тоже говорит неправду, пишет LSM. Согласно данным Eurostat, в 2024 году жители Латвии в среднем тратили на жилье 16,7% доходов.

В своих видео Матаев называл Латвию концентрационным лагерем и еще по-другому всячески принижал страну, например, утверждая, что «в Латвии не 1,8 млн жителей, а примерно 1 млн реальных жителей».

В другом видео он говорил о сотнях уволенных медицинских работников. Все эти утверждения ложные, отмечают авторы Re:Check. Действительно, сотрудники с российскими и белорусскими паспортами были уволены в нескольких латвийских больницах, но нет оснований утверждать, что это сотни и что все уволенные именно медики. Матаев ранее попадал в поле зрения Службы госбезопасности и был осужден в первой инстанции за оправдание военных преступлений России.

Это не единственные блогеры, которые ежедневно принижают Латвию. Например, один мужчина на TikTok так рассказывал о поддержке Латвией Украины: «Латвия — маленькая вымирающая страна, которая берет деньги не для себя, а чтобы помочь Украине, чтобы Украина с этими деньгами как-то победила Россию». Он неоднократно повторял, что не видит в этом логики.

О поддержке Латвии Украины на TikTok рассуждает и некая предпринимательница и блогер, живущая в Великобритании, Иева Чандра: «Речь о том, что мы ослабляем свою страну, чтобы спасти чужую». Она противопоставляет богатые страны и Латвию: «Пока богатые страны дают кредиты, Латвия жертвует. Страны G7 дают Украине кредиты в форма договора о займе, который предусматривает, что замороженные российские активы используют для возврата кредитов. В свою очередь Латвия пожертвовала Украине 1 млрд евро. Отдала. Подарила».

Видео Чандры посмотрели более 40 000 человек. Но она говорит неправду. Кильский институт, базирующийся в Германии, регулярно обобщает данные о поддержке стран Украины. Согласно его данным, большая часть поддержки стран G7 не является кредитами. Например, в случае США кредит составляет менее 16% от общей помощи, Германии — 1,2%. Исключение среди стран G7 составляет только Канада, где кредит составляет около 60% от всей помощи Украине.

Так же как и Латвия, Литва и Эстония, а также богатые страны ЕС, такие как Люксембург, Ирландия, Дания и Нидерланды, предоставляют помощь Украине безвозмездно или же кредит составляет очень малую часть.

Re:Baltica попросила Чандру пояснить свои слова. Блогер указала на кредит США, Великобритании, Канады, Японии и ЕС на 45 млрд евро в рамках кредита ERA для Украины. Его нужно вернуть с использованием прибыли от замороженных средств Центробанка России в ЕС и странах G7. Но, как уже упоминалось, этот и другие кредиты лишь малая часть общей помощи, предоставленной G7 Украине.

Наконец, блогер также говорила о заимствованиях Латвии: «Пока богатые страны рассматривают войну в Украине как бизнес-возможность, Латвия занимаает средства из европейских программ, которые потом отдает Украине».

Как известно, пишет LSM, Европейский союз дал возможность государствам-членам ЕС брать дополнительные средства на более выгодных условиях для укрепления обороны. Но Латвия планирует использовать их не для передачи Украине, а для собственной обороны, а именно развития механизированной пехотной бригады, артиллерии, ПВО и возможностей разведки. Кроме того, по этой программе заимствуют и упомянутые в видео страны G7.