В России практически перестал работать Telegram

"Коммерсант": блокировка уже началась

Издание "Коммерсант" со ссылкой на опрошенных экспертов отмечает, что в РФ уже началась блокировка Telegram, о которой предупреждали в последние недели. "Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP-адресов. ˂…˃ Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram", - заявил "Коммерсанту" эксперт интернет-издания "Код Дурова" Владислав Войтенко.

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин подтвердил проблемы с Telegram. "Торможение есть давно, но вчера появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Пока мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN, поэтому трудно сказать, работает мессенджер или нет. Тесты показывают, что, скорее всего, все зависит от сети связи - сотовой, стационарной - а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста. Поэтому нет единообразия", - указал он.

В минувшие выходные в очередной раз возросло число жалоб на сайтах Downdetector и "сбой.рф" на работу различных версий Telegram от пользователей из разных регионов, большая часть - из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Telegram оштрафован на 35 млн рублей

Между тем, Таганский районный суд Москвы 16 марта оштрафовал Telegram на 35 млн рублей за отказ удалить контент, объявленный в РФ запрещенным. Речь идет о призывах к "экстремизму", порнографических материалах с несовершеннолетними, информации о способах изготовления и приобретения наркотиков, передает ТАСС.