Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 23. Марта
В России практически перестал работать Telegram

© Deutsche Welle 16 марта, 2026 13:51

В России сообщают о масштабных сбоях в работе Telegram. Мессенджер практически перестал работать даже при использовании VPN в любых вариантах - мобильной, десктопной и веб-версии, пишут российские СМИ в понедельник, 16 марта, со ссылкой на жалобы пользователей из разных регионов РФ, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

"Коммерсант": блокировка уже началась

Издание "Коммерсант" со ссылкой на опрошенных экспертов отмечает, что в РФ уже началась блокировка Telegram, о которой предупреждали в последние недели. "Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP-адресов. ˂…˃ Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram", - заявил "Коммерсанту" эксперт интернет-издания "Код Дурова" Владислав Войтенко.

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин подтвердил проблемы с Telegram. "Торможение есть давно, но вчера появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Пока мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN, поэтому трудно сказать, работает мессенджер или нет. Тесты показывают, что, скорее всего, все зависит от сети связи - сотовой, стационарной - а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста. Поэтому нет единообразия", - указал он.

В минувшие выходные в очередной раз возросло число жалоб на сайтах Downdetector и "сбой.рф" на работу различных версий Telegram от пользователей из разных регионов, большая часть - из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Telegram оштрафован на 35 млн рублей

Между тем, Таганский районный суд Москвы 16 марта оштрафовал Telegram на 35 млн рублей за отказ удалить контент, объявленный в РФ запрещенным. Речь идет о призывах к "экстремизму", порнографических материалах с несовершеннолетними, информации о способах изготовления и приобретения наркотиков, передает ТАСС.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

