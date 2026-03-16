Пожарные ослы! В Испании нашли неожиданное оружие против лесных пожаров

Редакция PRESS 16 марта, 2026 13:17

Животные 0 комментариев

Пока пожарные готовят технику к летнему сезону, в некоторых регионах Испании на службу выходят… ослы. И работают они не хуже специальной техники.

В стране уже несколько лет действует необычное подразделение — «батальон пожарных ослов». Его задача проста: ходить по лесам и съедать всё, что может загореться.

Ослы патрулируют территории вокруг природного парка Доньяна до семи часов в день. Они медленно проходят по выделенным участкам и по дороге уничтожают сухую траву, кустарники и другую растительность, которая может стать топливом для огня.

За один день животные «очищают» участок примерно 40 на 15 метров, выпивают около 30 литров воды и возвращаются отдыхать. Но главное — всё, что они съели, уже не сможет загореться во время жары.

И это работает.

Несмотря на то что в последние годы Испанию регулярно накрывают сильные пожары, в самом парке Доньяна уже девять лет не зафиксировано ни одного крупного возгорания.

Причина проста: ослы едят почти всё — даже жёсткую и сухую траву, которую другие животные обходят стороной. Благодаря этому они постепенно уменьшают количество растительности, которая может вспыхнуть в жаркую погоду.

К тому же они делают это тихо, экологично и без техники.

Сегодня в «пожарном батальоне» служат около 18 ослов. Их спасли от заброшенных хозяйств и теперь используют для защиты природы. У каждого есть имя — среди «бойцов» есть, например, Мортадело, Магальянес, Леонор и Аиноа.

Идея оказалась настолько успешной, что подобные проекты начали появляться и в других регионах Испании.

Иногда самое эффективное средство борьбы с пожарами оказывается не высокими технологиями — а просто очень голодным ослом.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

