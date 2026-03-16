Пожарные ослы! В Испании нашли неожиданное оружие против лесных пожаров

В стране уже несколько лет действует необычное подразделение — «батальон пожарных ослов». Его задача проста: ходить по лесам и съедать всё, что может загореться.

Ослы патрулируют территории вокруг природного парка Доньяна до семи часов в день. Они медленно проходят по выделенным участкам и по дороге уничтожают сухую траву, кустарники и другую растительность, которая может стать топливом для огня.

За один день животные «очищают» участок примерно 40 на 15 метров, выпивают около 30 литров воды и возвращаются отдыхать. Но главное — всё, что они съели, уже не сможет загореться во время жары.

И это работает.

Несмотря на то что в последние годы Испанию регулярно накрывают сильные пожары, в самом парке Доньяна уже девять лет не зафиксировано ни одного крупного возгорания.

Причина проста: ослы едят почти всё — даже жёсткую и сухую траву, которую другие животные обходят стороной. Благодаря этому они постепенно уменьшают количество растительности, которая может вспыхнуть в жаркую погоду.

К тому же они делают это тихо, экологично и без техники.

Сегодня в «пожарном батальоне» служат около 18 ослов. Их спасли от заброшенных хозяйств и теперь используют для защиты природы. У каждого есть имя — среди «бойцов» есть, например, Мортадело, Магальянес, Леонор и Аиноа.

Идея оказалась настолько успешной, что подобные проекты начали появляться и в других регионах Испании.

Иногда самое эффективное средство борьбы с пожарами оказывается не высокими технологиями — а просто очень голодным ослом.