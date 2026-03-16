«Долетит ли навоз из вентилятора до Латвии?» Латвийские эксперты — об Иране

Леонс Тайванс, профессор Латвийского университета и руководитель Ближневосточного центра, ответил на вопросы, касающиеся последствий иранского конфликта – появления военных беженцев в Европе и, возможно, также в Латвии – в интервью политологу Филипу Раевскису на телеканале "nra.lv TV sarunas".

Если американцы начнут наземную операцию против курдов, станет ли это моментом, когда «навоз попадет в вентилятор»? Нам кажется, что это произойдет где-то далеко. Предыдущие «проблемы, которые попали в вентилятор», произошли в 2022 году, и они произошли на востоке и гораздо ближе, — так описал ситуацию Ф. Раевскис. Л. Тайванс ответил, что «все зависит от того, с какой стороны находится вентилятор».

Политолог Ф. Раевскис, продолжая разговор, отметил, что Латвия многое выиграла от войны в Украине в демографическом плане — приехали украинские женщины с детьми, и многие из них живут здесь, и, если посмотреть на демографическую статистику, это был очень хороший год для нас, как бы цинично это ни звучало. Мы понимаем украинцев, они понимают нас.

Но в Иране «полный бардак». Это страна с населением 94 миллиона человек, что примерно в 2,3 раза больше, чем Украина. Ф. Раевскис допускает возможность того, что из Ирана могут прибыть 10-15 тысяч беженцев. В наши дни расстояния преодолимы, и если «пакистанцы могут привозить нам кебабы, почему иранцы не могут?» — задается вопросом политолог. Как известно, в Европе, во Франции, проживает большая иранская община.

Ф. Раевскис считает, что отношение к иранским беженцам будет отличаться от отношения к сирийцам и ливийцам, и проводит политические параллели с отношением к украинским беженцам.

Л. Тайванс напомнил, что Иран находится гораздо дальше, чем Украина, и существуют статистические данные о том, как протекают миграционные процессы, поэтому, по его мнению, покупка 100 000 авиабилетов нереалистична.

Исследования показывают, что наибольшая нагрузка ложится на страны, непосредственно граничащие с Ираном. Недаром Турция сейчас очень серьезно готовится к приему беженцев — на границах строятся огромные лагеря с палатками, рассчитанные на сотни тысяч мест. Также уже начались волнения на ливанской и сирийской границах.

Комментарии (2)
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

