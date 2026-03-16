Если американцы начнут наземную операцию против курдов, станет ли это моментом, когда «навоз попадет в вентилятор»? Нам кажется, что это произойдет где-то далеко. Предыдущие «проблемы, которые попали в вентилятор», произошли в 2022 году, и они произошли на востоке и гораздо ближе, — так описал ситуацию Ф. Раевскис. Л. Тайванс ответил, что «все зависит от того, с какой стороны находится вентилятор».

Политолог Ф. Раевскис, продолжая разговор, отметил, что Латвия многое выиграла от войны в Украине в демографическом плане — приехали украинские женщины с детьми, и многие из них живут здесь, и, если посмотреть на демографическую статистику, это был очень хороший год для нас, как бы цинично это ни звучало. Мы понимаем украинцев, они понимают нас.

Но в Иране «полный бардак». Это страна с населением 94 миллиона человек, что примерно в 2,3 раза больше, чем Украина. Ф. Раевскис допускает возможность того, что из Ирана могут прибыть 10-15 тысяч беженцев. В наши дни расстояния преодолимы, и если «пакистанцы могут привозить нам кебабы, почему иранцы не могут?» — задается вопросом политолог. Как известно, в Европе, во Франции, проживает большая иранская община.

Ф. Раевскис считает, что отношение к иранским беженцам будет отличаться от отношения к сирийцам и ливийцам, и проводит политические параллели с отношением к украинским беженцам.

Л. Тайванс напомнил, что Иран находится гораздо дальше, чем Украина, и существуют статистические данные о том, как протекают миграционные процессы, поэтому, по его мнению, покупка 100 000 авиабилетов нереалистична.

Исследования показывают, что наибольшая нагрузка ложится на страны, непосредственно граничащие с Ираном. Недаром Турция сейчас очень серьезно готовится к приему беженцев — на границах строятся огромные лагеря с палатками, рассчитанные на сотни тысяч мест. Также уже начались волнения на ливанской и сирийской границах.