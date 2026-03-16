Даже повышение цен на энергоносители не особенно поможет России: Пиебалгс

16 марта, 2026 12:17

Новости Латвии 2 комментариев

Рост цен на энергоносители выгоден России, но ситуация все еще не такова, чтобы значительно увеличить военный потенциал России, сказал в интервью агентству ЛЕТА бывший комиссар ЕС по энергетике и нынешний представитель Латвии в группе поддержки вступления Украины в ЕС Андрис Пиебалгс.

"Несомненно, рост цен на энергоносители выгоден России, в этом нет сомнений. Однако необходимо принимать во внимание ряд факторов", - сказал Пиебалгс.

Он напомнил, что при подписании торгового соглашения США оказывали давление на Индию, чтобы она не покупала российскую нефть, и, хотя сейчас это не соблюдается в полной мере, "не факт, что вся российская нефть теперь будет поступать в Индию". Другой страной, которая в настоящее время страдает от приостановки судоходства в Ормузском проливе, является Китай. Однако у Китая есть запасы нефти.

Пиебалгс прогнозировал, что цены на энергоносители могут начать снижаться, если предложенная президентом США Дональдом Трампом схема страхования танкеров и судов со сжиженным газом, проходящих через Ормузский пролив, окажется успешной. Страны ОПЕК также объявили, что увеличат добычу нефти.

"Это, конечно, не означает, что цены упадут до уровня, на котором они находились до иранского кризиса, но и не приведет к их значительному росту. В общем, рост цен - это плюс для России, но его значение не стоит преувеличивать, потому что в этой ситуации для России есть и много минусов", - сказал Пиебалгс.

Он также прогнозировал, что проблема Ормузского пролива будет решена, иначе она окажет серьезное влияние на мировую экономику.

Что касается самого Ирана, то Пиебалгс напомнил, что в прошлом иранская нефть попала под санкции и транспортировалась так называемым теневым флотом. Следовательно, иранская нефть отсутствовала на рынке еще до войны.

"Поэтому мы должны дождаться возобновления судоходства в Ормузском проливе. С моей точки зрения, страны Персидского залива также заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был решен. Если не будет страховки и что-то случится, потери будут огромными. Если вопрос будет решен и США и Израиль в военном плане исключат возможность запуска Ираном ракет, цены должны снизиться", - сказал Пиебалгс.

Отвечая на вопрос, как оценивать тот факт, что ЕС заплатил за российские энергоресурсы больше, чем оказал финансовую поддержку Украине, Пиебалгс сказал, что "это политика, в которой всегда нужно искать баланс", и что в ЕС не было уверенности, что можно полностью отказаться от российских энергоресурсов.

При этом Пиебалгс лично верит, что это можно сделать. Положительно то, что ЕС принял законы, согласно которым с 1 ноября 2027 года все закупки российского газа будут прекращены, и исключения не допускаются.

"Наконец-то это сделано в отношении газа. В том же направлении идут и закупки нефти. Можно ли было сделать это раньше? Да, конечно, можно было. Но есть очень большая разница между тем, как это видят страны, имеющие прямую границу с Россией, и тем, как это видят Франция, Испания или даже Бельгия, которые не имеют прямой границы с Россией. Слабость ЕС в том, что политические приоритеты разных стран отличаются, но важно то, что ЕС удалось принять эти решения", - сказал Пиебалгс.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

