"Несомненно, рост цен на энергоносители выгоден России, в этом нет сомнений. Однако необходимо принимать во внимание ряд факторов", - сказал Пиебалгс.

Он напомнил, что при подписании торгового соглашения США оказывали давление на Индию, чтобы она не покупала российскую нефть, и, хотя сейчас это не соблюдается в полной мере, "не факт, что вся российская нефть теперь будет поступать в Индию". Другой страной, которая в настоящее время страдает от приостановки судоходства в Ормузском проливе, является Китай. Однако у Китая есть запасы нефти.

Пиебалгс прогнозировал, что цены на энергоносители могут начать снижаться, если предложенная президентом США Дональдом Трампом схема страхования танкеров и судов со сжиженным газом, проходящих через Ормузский пролив, окажется успешной. Страны ОПЕК также объявили, что увеличат добычу нефти.

"Это, конечно, не означает, что цены упадут до уровня, на котором они находились до иранского кризиса, но и не приведет к их значительному росту. В общем, рост цен - это плюс для России, но его значение не стоит преувеличивать, потому что в этой ситуации для России есть и много минусов", - сказал Пиебалгс.

Он также прогнозировал, что проблема Ормузского пролива будет решена, иначе она окажет серьезное влияние на мировую экономику.

Что касается самого Ирана, то Пиебалгс напомнил, что в прошлом иранская нефть попала под санкции и транспортировалась так называемым теневым флотом. Следовательно, иранская нефть отсутствовала на рынке еще до войны.

"Поэтому мы должны дождаться возобновления судоходства в Ормузском проливе. С моей точки зрения, страны Персидского залива также заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был решен. Если не будет страховки и что-то случится, потери будут огромными. Если вопрос будет решен и США и Израиль в военном плане исключат возможность запуска Ираном ракет, цены должны снизиться", - сказал Пиебалгс.

Отвечая на вопрос, как оценивать тот факт, что ЕС заплатил за российские энергоресурсы больше, чем оказал финансовую поддержку Украине, Пиебалгс сказал, что "это политика, в которой всегда нужно искать баланс", и что в ЕС не было уверенности, что можно полностью отказаться от российских энергоресурсов.

При этом Пиебалгс лично верит, что это можно сделать. Положительно то, что ЕС принял законы, согласно которым с 1 ноября 2027 года все закупки российского газа будут прекращены, и исключения не допускаются.

"Наконец-то это сделано в отношении газа. В том же направлении идут и закупки нефти. Можно ли было сделать это раньше? Да, конечно, можно было. Но есть очень большая разница между тем, как это видят страны, имеющие прямую границу с Россией, и тем, как это видят Франция, Испания или даже Бельгия, которые не имеют прямой границы с Россией. Слабость ЕС в том, что политические приоритеты разных стран отличаются, но важно то, что ЕС удалось принять эти решения", - сказал Пиебалгс.