Фильм «против Путина» взял «Оскара»: кто ещё?

Еще в конце января, когда были объявлены списки номинантов, стало понятно, что основное сражение развернется между фильмами «Грешники» (16 номинаций) и «Битва за битвой» (13 номинаций).

В итоге «Битва за битвой» получила 6 «Оскаров», в том числе за лучший фильм и режиссуру, а «Грешники» — четыре, среди которых статуэтка за лучшую мужскую роль.

Пол Томас Андерсон, режиссер «Битвы за битвой», был до этого года 14 раз номинирован на главную кинопремию, но ни разу не побеждал. Андерсон снял такие фильмы, как «Ночь в стиле буги», «Магнолия» и «Нефть», удостоившиеся высочайшей похвалы от кинокритиков и множества международных наград.

На этот раз Пол Томас Андерсон получил сразу две статуэтки — как лучший режиссер («Битва за битвой») и как автор адаптированного сценария.

Его фильм — о кризисе идей, выразившемся в противостоянии леворадикального активиста, бомбиста (Леонардо ди Каприо) и полковника-расиста (Шон Пенн). Критики сравнивают эту картину с другим известным фильмом Андерсона, «Нефтью», за которую он в свое время не смог получить «Оскар», хотя был среди номинантов.

«Битва за битвой», помимо двух главных режиссерских наград, получила статуаэтки за лучший адаптированный сценарий и лучший кастинг и лучший монтаж.

Кроме того, Шон Пенн удостоился премии в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Для него это уже третья статуэтка, после фильмов «Таинственная река» (2003) и «Харви Милк» (2013).

«Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году не получили ни Леонардо ди Каприо («Битва за битвой»), ни Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»).

Золотую статуэтку в этой номинации получили Майкл Б. Джордан, сыгравший в фильме «Грешники» братьев-близнецов, вернувшихся в Миссисипи 1930 х годов, чтобы открыть бар, на который затем нападают жаждущие крови вампиры.

«Грешники» получили еще три «Оскара» — за оригинальный сценарий, оригинальную музыку и операторскую работу.

За лучшую женскую роль в фильме «Гамнет» премию получила Джесси Бакли, ирландская актриса и певица, известная своими ролями в сериалах «Война и мир», «Табу» и «Чернобыль».

Бакли уже получила награды за эту роль на Critics Choice, «Золотом глобусе», BAFTA и Actor Awards. Теперь она стала первой актрисой со времен Рене Зеллвегер, которой удалось собрать полный набор из пяти главных наград сезона. В 2020 году Зеллвегер получила все пять премий как «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Джуди».

В категории «Лучшая актриса второго плана» победила Эми Мэдиган («Орудия»). Это ее вторая номинация на «Оскар» - прошлый раз это было 40 лет назад за фильм «Дважды в жизни».

По общему количеству полученных «Оскаров» ненамного уступил двум главным фаворитам фильм «Франкенштейн». Он был удостоен трех премий: за лучший грим, костюмы и художественное оформление.

«Аватар: пламя и пепел» получил премию за визуальные эффекты, опередив «F-1», «Грешников» и «Мир Юрского периода: возрождение».

«F-1» стала победителем в категории «Лучший звук».

Лучшим иностранным фильмом стала норвежская картина «Сентиментальная ценность».

В категории «Лучший документальный фильм» победила картина о России — «Господин Никто против Путина».

Фильм сняли режиссеры Дэвид Боренстайн и Павел Таланкин. В основу ленты легли скрытые съемки, которые Таланкин в качестве школьного видеографа вел в городе Карабаш. В частности, он фиксировал на видео уроки «патриотического воспитания».

Картина уже получила в этом году премию BAFTA как лучший документальный фильм.

На сцене Павел Таланкин говорил по-русски. «Четыре года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Очень важное желание.

Но есть страны, где вместо падающих звезд с небы падают бомбы и летят дроны. Во имя нашего будущего, во имя всех наших детей, давайте остановим все войны. Сейчас», — сказал Таланкин.

Режиссер фильма Дэвид Боренстейн говорил о России и в целом о соучастии в преступлениях и пропаганде. «„Господин Никто против Путина“ — это фильм о том, как можно потерять страну. Когда мы работали над этими кадрами, мы увидели, что ее можно потерять путем бесчисленных маленьких актов соучастия», — сказал Боренстейн.

В номинации «Лучший анимационный фильм» победили «Кейпоп-охотницы на демонов», опередив «Зверополис 2». Этот анимационный фильм стал самым просматриваемым фильмом Netflix за всю историю стриминговой платформы. На минувшей неделе компания анонсировала продолжение фильма, дата предположительного выхода пока не объявлялась.

Еще одну статуэтку создатели фильма получили за лучшую песню — Golden.

В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» победили сразу две ленты, «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной», — такое случается, но чрезвычайно редко. В последний раз ничья была зафиксирована в 2012 году при присуждении премии за звуковое оформление.

Победа в категории «лучший анимационный короткометражный фильм» присуждена картине «Девушка, которая плакала жемчугом».

В этой категории был номинировал анимационный фильм «Три сестры» российского аниматора Константина Бронзита — история пожилых сестер, живущих на отдаленном острове.