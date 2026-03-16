Фильм «против Путина» взял «Оскара»: кто ещё?

© BBC 16 марта, 2026 11:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» победила в шести номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм». Приз за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан («Грешники»), за лучшую женскую роль — Джесси Бакли («Гамнет»). Лучшим документальный фильмом была признана картина «Господин Никто против Путина» о военной пропаганде в российской школе.

Еще в конце января, когда были объявлены списки номинантов, стало понятно, что основное сражение развернется между фильмами «Грешники» (16 номинаций) и «Битва за битвой» (13 номинаций).

В итоге «Битва за битвой» получила 6 «Оскаров», в том числе за лучший фильм и режиссуру, а «Грешники» — четыре, среди которых статуэтка за лучшую мужскую роль.

Пол Томас Андерсон, режиссер «Битвы за битвой», был до этого года 14 раз номинирован на главную кинопремию, но ни разу не побеждал. Андерсон снял такие фильмы, как «Ночь в стиле буги», «Магнолия» и «Нефть», удостоившиеся высочайшей похвалы от кинокритиков и множества международных наград.

На этот раз Пол Томас Андерсон получил сразу две статуэтки — как лучший режиссер («Битва за битвой») и как автор адаптированного сценария.

Его фильм — о кризисе идей, выразившемся в противостоянии леворадикального активиста, бомбиста (Леонардо ди Каприо) и полковника-расиста (Шон Пенн). Критики сравнивают эту картину с другим известным фильмом Андерсона, «Нефтью», за которую он в свое время не смог получить «Оскар», хотя был среди номинантов.

«Битва за битвой», помимо двух главных режиссерских наград, получила статуаэтки за лучший адаптированный сценарий и лучший кастинг и лучший монтаж.

Кроме того, Шон Пенн удостоился премии в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Для него это уже третья статуэтка, после фильмов «Таинственная река» (2003) и «Харви Милк» (2013).

«Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году не получили ни Леонардо ди Каприо («Битва за битвой»), ни Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»).

Золотую статуэтку в этой номинации получили Майкл Б. Джордан, сыгравший в фильме «Грешники» братьев-близнецов, вернувшихся в Миссисипи 1930 х годов, чтобы открыть бар, на который затем нападают жаждущие крови вампиры.

«Грешники» получили еще три «Оскара» — за оригинальный сценарий, оригинальную музыку и операторскую работу.

За лучшую женскую роль в фильме «Гамнет» премию получила Джесси Бакли, ирландская актриса и певица, известная своими ролями в сериалах «Война и мир», «Табу» и «Чернобыль».

Бакли уже получила награды за эту роль на Critics Choice, «Золотом глобусе», BAFTA и Actor Awards. Теперь она стала первой актрисой со времен Рене Зеллвегер, которой удалось собрать полный набор из пяти главных наград сезона. В 2020 году Зеллвегер получила все пять премий как «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Джуди».

В категории «Лучшая актриса второго плана» победила Эми Мэдиган («Орудия»). Это ее вторая номинация на «Оскар» - прошлый раз это было 40 лет назад за фильм «Дважды в жизни».

По общему количеству полученных «Оскаров» ненамного уступил двум главным фаворитам фильм «Франкенштейн». Он был удостоен трех премий: за лучший грим, костюмы и художественное оформление.
«Аватар: пламя и пепел» получил премию за визуальные эффекты, опередив «F-1», «Грешников» и «Мир Юрского периода: возрождение».

«F-1» стала победителем в категории «Лучший звук».

Лучшим иностранным фильмом стала норвежская картина «Сентиментальная ценность».

В категории «Лучший документальный фильм» победила картина о России — «Господин Никто против Путина».

Фильм сняли режиссеры Дэвид Боренстайн и Павел Таланкин. В основу ленты легли скрытые съемки, которые Таланкин в качестве школьного видеографа вел в городе Карабаш. В частности, он фиксировал на видео уроки «патриотического воспитания».

Картина уже получила в этом году премию BAFTA как лучший документальный фильм.

На сцене Павел Таланкин говорил по-русски. «Четыре года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Очень важное желание.

Но есть страны, где вместо падающих звезд с небы падают бомбы и летят дроны. Во имя нашего будущего, во имя всех наших детей, давайте остановим все войны. Сейчас», — сказал Таланкин.

Режиссер фильма Дэвид Боренстейн говорил о России и в целом о соучастии в преступлениях и пропаганде. «„Господин Никто против Путина“ — это фильм о том, как можно потерять страну. Когда мы работали над этими кадрами, мы увидели, что ее можно потерять путем бесчисленных маленьких актов соучастия», — сказал Боренстейн.

В номинации «Лучший анимационный фильм» победили «Кейпоп-охотницы на демонов», опередив «Зверополис 2». Этот анимационный фильм стал самым просматриваемым фильмом Netflix за всю историю стриминговой платформы. На минувшей неделе компания анонсировала продолжение фильма, дата предположительного выхода пока не объявлялась.

Еще одну статуэтку создатели фильма получили за лучшую песню — Golden.

В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» победили сразу две ленты, «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной», — такое случается, но чрезвычайно редко. В последний раз ничья была зафиксирована в 2012 году при присуждении премии за звуковое оформление.

Победа в категории «лучший анимационный короткометражный фильм» присуждена картине «Девушка, которая плакала жемчугом».

В этой категории был номинировал анимационный фильм «Три сестры» российского аниматора Константина Бронзита — история пожилых сестер, живущих на отдаленном острове.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

