Кандидаты в премьер-министры: из старой гвардии только Шлесерс

Почти для всех это будет первая избирательная кампания - исключением является регулярное появление Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте" (ЛПМ).

Национальное объединение готовится к избирательной кампании в этом году в сложных условиях, поскольку в январе вступило в силу решение суда, обязывающее его вернуть 210 тысяч евро государственного финансирования, которое ранее было незаконно использовано. Нацобъединение назвало своего кандидата в премьер-министры в конце прошлого года - это бывший министр экономики Илзе Индриксоне.

Ни одна из правящих коалиционных партий официально пока не объявила кандидатов.

Что касается "Нового Единства", то там, помимо действующего премьера Эвики Силини, других кандидатов, видимо, нет.

В конце марта обсуждение кандидатов на пост премьер-министра запланировано на съезде Союза зеленых и крестьян (СЗК). Социологические исследования оценивают шансы министра экономики Виктора Валайниса, министра земледелия Армандса Краузе и депутата Улдиса Аугулиса. Заместитель главы фракции СЗК в Сейме Аугуст Бригманис дал понять, что наиболее реалистичным кандидатом является Валайнис.

"Объединенный список" обещает принять официальное решение по кандидату на пост премьер-министра в апреле, однако наиболее вероятным кандидатом является депутат Сейма Андрис Кулбергс.

Партия "Прогрессивные" планирует выдвинуть кандидата на пост премьера на съезде в конце апреля. Из тех, кого обсуждали в кулуарах, наименее вероятным кандидатом на пост премьер-министра в настоящее время является Мартиньш Стакис, депутат Европейского парламента, хотя он будет активно участвовать в предвыборной кампании.

Часто упоминается министр культуры Агнесе Лаце, но темной лошадкой может оказаться другой сопредседатель "Прогрессивных", глава парламентской фракции Андрис Шуваев.

(Lsm.lv)