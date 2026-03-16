Кандидаты в премьер-министры: из старой гвардии только Шлесерс

© LETA 16 марта, 2026 11:49

Хотя до выборов в Сейм осталось полгода, лишь немногие партии официально назвали своих кандидатов на пост премьер-министра. В кулуарах больше ясности о том, какие политики, скорее всего, примут участие в дебатах кандидатов в премьер-министры.

Почти для всех это будет первая избирательная кампания - исключением является регулярное появление Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте" (ЛПМ).

Национальное объединение готовится к избирательной кампании в этом году в сложных условиях, поскольку в январе вступило в силу решение суда, обязывающее его вернуть 210 тысяч евро государственного финансирования, которое ранее было незаконно использовано. Нацобъединение назвало своего кандидата в премьер-министры в конце прошлого года - это бывший министр экономики Илзе Индриксоне.

Ни одна из правящих коалиционных партий официально пока не объявила кандидатов.

Что касается "Нового Единства", то там, помимо действующего премьера Эвики Силини, других кандидатов, видимо, нет.

В конце марта обсуждение кандидатов на пост премьер-министра запланировано на съезде Союза зеленых и крестьян (СЗК). Социологические исследования оценивают шансы министра экономики Виктора Валайниса, министра земледелия Армандса Краузе и депутата Улдиса Аугулиса. Заместитель главы фракции СЗК в Сейме Аугуст Бригманис дал понять, что наиболее реалистичным кандидатом является Валайнис.

"Объединенный список" обещает принять официальное решение по кандидату на пост премьер-министра в апреле, однако наиболее вероятным кандидатом является депутат Сейма Андрис Кулбергс.

Партия "Прогрессивные" планирует выдвинуть кандидата на пост премьера на съезде в конце апреля. Из тех, кого обсуждали в кулуарах, наименее вероятным кандидатом на пост премьер-министра в настоящее время является Мартиньш Стакис, депутат Европейского парламента, хотя он будет активно участвовать в предвыборной кампании.

Часто упоминается министр культуры Агнесе Лаце, но темной лошадкой может оказаться другой сопредседатель "Прогрессивных", глава парламентской фракции Андрис Шуваев.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

