Уже: за последние три дня потушено 55 пожаров прошлогодней травы

В субботу незадолго до полуночи поступил вызов в Кекавскую волость, где трава горела на площади в один гектар. В этом пожаре был пострадавший.

Также трава горела в волости Кукас Екабпилсского края на площади 5000 квадратных метров. Из-за сильного ветра искры попали в сарай, который загорелся, но пожарные быстро ликвидировали пламя и защитили здание. Сгорели также доски на горящей поляне.

За последние дни были ликвидированы три лесных пожара. Самый крупный из них произошел в субботу в Кекавском крае, где горело 2 400 квадратных метров подлеска.