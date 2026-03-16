Последние трехсторонние мирные переговоры с участием США, России и Украины прошли в середине февраля в Женеве и завершились крайне скупыми заявлениями о результатах.

По итогам встречи стороны продвинулись в обсуждении технических деталей, связанных с перемирием — что именно будет происходить после остановки боев, — но не достигли большого прогресса в обсуждении политических вопросов, то есть условий, на которых может быть остановлена война.

Россия продолжает требовать вывода украинских войск со всей территории Донбасса, Украина продолжает считать это неприемлемым. Под вопросом и статус Запорожской АЭС, которая остается под российским контролем.

Новый раунд трёхсторонних переговоров были отложен из-за новой войны на Ближнем Востоке, а президент Трамп в свою очередь отвлекся от Украины и сосредоточил свое внимание на Иране, рассказали Financial Times четыре европейских дипломата. «И для нас <Европы>, и для Украины это катастрофа», — добавил один из них.

«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно», — подтвердил газете пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поставки вооружений из США в Украину, в частности, средств противовоздушной обороны, также задерживаются, так как у Вашингтона сейчас другие приоритеты.

По сути Украина и страны Ближнего Востока сейчас вынуждены конкурировать за американскую помощь, объяснила FT Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Россия оказалась бенефициаром войны США и Израиля с Ираном. Цены на нефть пошли вверх.

По оценке опрошенных Financial Times экспертов, ежедневно из-за войны в Иране Россия получает до 150 млн долларов дополнительных доходов ежедневно.

К тому же в четверг США в попытке снизить цены временно вывели российскую нефть из-под санкций. «Это точно не помогает миру» — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп: С Зеленским сложнее договариваться, чем с Путиным

В воскресном интервью телекомпании NBC News Трампу задали вопрос о критике со стороны европейских лидеров, которые усомнились в правильности его решения приостановить санкции против российской нефти.

В ответ Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что с украинским лидером намного сложнее договориться, чем с Владимиром Путиным.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он пошёл на сделку, потому что Путин хочет на нее пойти», — сказал он.

Однако, как неоднократно писала Би-би-си, на уступки и компромиссы не готова прежде всего Россия.

Согласно российской переговорной позиции, украинские военные должны немедленно покинуть всю территорию Донбасса, в том числе и регионы, которые находятся под контролем Украины.

Президент России Владимир Путин не раз давал понять, что в противном случае Россию устраивает и «военный» путь решения этого вопроса.

По оценке украинских властей, Путин не заинтересован в результате, а использует переговоры как способ поддерживать отношения с Трампом и избегать введения дополнительных санкций для России.