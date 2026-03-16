СМИ: Трамп потерял интерес к переговорам о мире в Украине (1)

16 марта, 2026 11:27

Мир

Переговорный процесс о мире в Украине затянулся после того, как президент США Дональд Трамп переключился на войну в Иране, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Давление США на Россию с целью принудить ее к миру в свою очередь снижается.

Последние трехсторонние мирные переговоры с участием США, России и Украины прошли в середине февраля в Женеве и завершились крайне скупыми заявлениями о результатах.

По итогам встречи стороны продвинулись в обсуждении технических деталей, связанных с перемирием — что именно будет происходить после остановки боев, — но не достигли большого прогресса в обсуждении политических вопросов, то есть условий, на которых может быть остановлена война.

Россия продолжает требовать вывода украинских войск со всей территории Донбасса, Украина продолжает считать это неприемлемым. Под вопросом и статус Запорожской АЭС, которая остается под российским контролем.

Новый раунд трёхсторонних переговоров были отложен из-за новой войны на Ближнем Востоке, а президент Трамп в свою очередь отвлекся от Украины и сосредоточил свое внимание на Иране, рассказали Financial Times четыре европейских дипломата. «И для нас <Европы>, и для Украины это катастрофа», — добавил один из них.

«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно», — подтвердил газете пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поставки вооружений из США в Украину, в частности, средств противовоздушной обороны, также задерживаются, так как у Вашингтона сейчас другие приоритеты.

По сути Украина и страны Ближнего Востока сейчас вынуждены конкурировать за американскую помощь, объяснила FT Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Россия оказалась бенефициаром войны США и Израиля с Ираном. Цены на нефть пошли вверх.

По оценке опрошенных Financial Times экспертов, ежедневно из-за войны в Иране Россия получает до 150 млн долларов дополнительных доходов ежедневно.

К тому же в четверг США в попытке снизить цены временно вывели российскую нефть из-под санкций. «Это точно не помогает миру» — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп: С Зеленским сложнее договариваться, чем с Путиным

В воскресном интервью телекомпании NBC News Трампу задали вопрос о критике со стороны европейских лидеров, которые усомнились в правильности его решения приостановить санкции против российской нефти.

В ответ Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что с украинским лидером намного сложнее договориться, чем с Владимиром Путиным.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он пошёл на сделку, потому что Путин хочет на нее пойти», — сказал он.

Однако, как неоднократно писала Би-би-си, на уступки и компромиссы не готова прежде всего Россия.

Согласно российской переговорной позиции, украинские военные должны немедленно покинуть всю территорию Донбасса, в том числе и регионы, которые находятся под контролем Украины.

Президент России Владимир Путин не раз давал понять, что в противном случае Россию устраивает и «военный» путь решения этого вопроса.

По оценке украинских властей, Путин не заинтересован в результате, а использует переговоры как способ поддерживать отношения с Трампом и избегать введения дополнительных санкций для России.

 

Комментарии (1)
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

