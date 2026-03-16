Нефть из стратегических запасов Европы поступит на рынок в конце марта: МЭА

11 марта государства-члены МЭА, включая Латвию, договорились выпустить на рынок 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке.

«Государства-члены представили МЭА индивидуальные планы реализации. Эти планы указывают на то, что государства-члены МЭА в Азии и Океании незамедлительно предоставят данные о запасах», — говорится в заявлении МЭА.

«Государства-члены МЭА в Северной и Южной Америке и Европе начнут поставлять запасы с конца марта», — добавили в МЭА.

«Война на Ближнем Востоке вызывает крупнейший в истории мирового нефтяного рынка сбой в поставках», — подчеркнуло МЭА.

Соглашение между государствами-членами МЭА об использовании запасов не оказало существенного влияния на цену нефти, которая колеблется около 100 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 2022 года. До начала войны цена на нефть была ниже 70 долларов за баррель.

МЭА добавило, что «наиболее важным фактором, обеспечивающим восстановление стабильных потоков, является возобновление регулярного судоходства через Ормузский пролив».

Иран фактически блокирует стратегически важный пролив с начала войны 28 февраля, когда США и Израиль нанесли авиаудары по целям в Иране. До этого момента через Ормузский пролив проходила пятая часть мирового объема сырой нефти.

«Для возобновления судоходства крайне важно обеспечить надлежащие механизмы страхования и физическую защиту», — заявило МЭА.

Это будет шестой случай, когда государства-члены МЭА высвободят нефть из своих стратегических резервов. Предыдущие разгрузки произошли в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году.