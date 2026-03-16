Нефть из стратегических запасов Европы поступит на рынок в конце марта: МЭА

© LETA 16 марта, 2026 08:03

Важно 0 комментариев

Нефть и нефтепродукты из стратегических запасов будут немедленно выпущены на рынок в Азии и Океании, а в Европе и Америке — в конце марта, сообщило в воскресенье Международное энергетическое агентство (МЭА).

11 марта государства-члены МЭА, включая Латвию, договорились выпустить на рынок 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке.

«Государства-члены представили МЭА индивидуальные планы реализации. Эти планы указывают на то, что государства-члены МЭА в Азии и Океании незамедлительно предоставят данные о запасах», — говорится в заявлении МЭА.

«Государства-члены МЭА в Северной и Южной Америке и Европе начнут поставлять запасы с конца марта», — добавили в МЭА.

«Война на Ближнем Востоке вызывает крупнейший в истории мирового нефтяного рынка сбой в поставках», — подчеркнуло МЭА.

Соглашение между государствами-членами МЭА об использовании запасов не оказало существенного влияния на цену нефти, которая колеблется около 100 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 2022 года. До начала войны цена на нефть была ниже 70 долларов за баррель.

МЭА добавило, что «наиболее важным фактором, обеспечивающим восстановление стабильных потоков, является возобновление регулярного судоходства через Ормузский пролив».

Иран фактически блокирует стратегически важный пролив с начала войны 28 февраля, когда США и Израиль нанесли авиаудары по целям в Иране. До этого момента через Ормузский пролив проходила пятая часть мирового объема сырой нефти.

«Для возобновления судоходства крайне важно обеспечить надлежащие механизмы страхования и физическую защиту», — заявило МЭА.

Это будет шестой случай, когда государства-члены МЭА высвободят нефть из своих стратегических резервов. Предыдущие разгрузки произошли в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

